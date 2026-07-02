Aujourd’hui en Suisse

Le livret rouge qui présente les arguments, les chiffres et le contexte des prochaines votations en Suisse. Ces informations ont pour but d’aider l’électorat à prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Nous la recevons toutes et tous: la brochure de vote rouge qui présente les arguments, les chiffres et les éléments de contexte relatifs aux prochaines votations. Ces informations sont censées aider l’électorat à se forger une opinion éclairée. Une nouvelle étude, commandée par le gouvernement et réalisée par le Contrôle fédéral des finances (CDF), suggère toutefois que certains chiffres et prévisions n’ont pas toujours résisté à l’épreuve du temps.

L’audit a passé en revue près de 200 messages du Conseil fédéral et brochures de vote publiés depuis 2020, en examinant sept cas en détail.

En 2016, lors d’un référendum sur la réforme de l’imposition des couples mariés, un mauvais calcul avait marqué les esprits. Le gouvernement avait estimé qu’environ 80’000 couples seraient concernés. Le chiffre réel a dépassé 450’000. Cette erreur a finalement conduit à la première annulation – et à ce jour la seule – d’une votation fédérale.

L’audit a relevé des données obsolètes, des explications insuffisantes sur les prévisions et un manque de transparence quant à la méthode utilisée pour produire les estimations gouvernementales, rendant difficile pour l’électorat d’évaluer les informations présentées.

Le CDF a également constaté que les impacts financiers dominent les documents de vote officiels, tandis que d’autres conséquences reçoivent beaucoup moins d’attention. Les prévisions financières figuraient dans 59% des messages du Conseil fédéral et dans 30% des brochures de vote, alors que les impacts environnementaux étaient abordés dans moins de 5% des cas.

Une citation préoccupante de l’étude indique que «lors des entretiens, des collaborateurs et collaboratrices ont déclaré qu’une pression politique émanant du Secrétariat général de certains départements était perceptible concernant la manière dont les prévisions devaient être présentées dans les documents décisionnels, et lesquelles devaient l’être». Le CDF n’a pas précisé quels départements étaient visés par ces allégations.

Le CDF recommande de faire davantage appel à des spécialistes des données, de publier les modèles de prévision dans la mesure du possible, et d’être plus transparent sur les incertitudes. Si le gouvernement a globalement approuvé ces recommandations, il a indiqué que leur mise en œuvre dépendrait des ressources financières disponibles.