Aujourd’hui en Suisse

Vous est-il déjà arrivé d’entendre une voix d’IA et de croire, l’espace d’un instant, qu’il s’agissait d’une vraie personne, avant de percevoir quelque chose d’étrangement artificiel? À Schaffhouse, cette voix sort désormais des ondes radio. Toute l’animation de la nouvelle station «Radio Schaffhuuse» est assurée par l’intelligence artificielle , sans studio ni présentateurs. La radio de demain est-elle déjà là?

La cheffe de projet de «Radio Schaffhuuse», Lara Gansser, explique dans un reportage de la SRF que l’ensemble des informations et des contenus diffusés sont rédigés par des humains. Ce sont également eux qui définissent la programmation de la station. Pour créer la voix artificielle, les rédactrices et rédacteurs ont mis leurs propres voix à disposition.

«Radio Schaffhuuse» se veut un complément au journal Schaffhauser Bock et au portail en ligne «Schaffhausen 24», d’où proviennent les informations. L’objectif est de diffuser les contenus sur le plus grand nombre de canaux possible et de les financer grâce à la publicité.

Un expert interrogé par la SRF ne croit pas que les voix radio générées par l’IA finiront par s’imposer. «Il est tout à fait possible que la qualité s’améliore et que nous en voyions davantage à l’avenir», estime-t-il. Mais il ne voit pas de forte demande pour ce type de contenu. Pour l’instant, une animation assurée par l’IA reste facilement reconnaissable. La voix sonne de manière mécanique, parfois un peu hésitante, et a encore du mal à prononcer correctement les noms de communes ainsi que ceux de certaines personnalités politiques.