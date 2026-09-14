Aujourd’hui en Suisse

Le patron d’Anthropic, Dario Amodei, a pressé les acteurs de l’IA de ralentir le développement de leurs modèles.

Alors que le week-end a été marqué par les appels de plusieurs figures de l’intelligence artificielle à ralentir le développement de cette technologie afin d’en limiter les risques, les universités s’interrogent elles aussi sur la manière de l’intégrer à leur enseignement .

«Face à l’IA, l’université doit reprendre la main sur son destin», affirme le nouveau recteur de l’Université de Lausanne, Christophe Champod, dans une interview accordée au journal Le Temps à l’occasion de la rentrée académique. Selon lui, le véritable enjeu n’est pas de savoir s’il faut accepter ou refuser l’intelligence artificielle, mais de comprendre comment l’utiliser, l’encadrer et en mesurer les conséquences pour la société.

Bannir l’IA des auditoires n’est toutefois pas la solution à ses yeux. Il plaide plutôt pour une adaptation des méthodes pédagogiques, par exemple en accordant davantage de place aux évaluations orales. «Il faut que nos étudiants et étudiantes ne soient pas nourris par l’IA, mais accompagnés par elle», souligne-t-il.

L’intelligence artificielle a déjà des effets tangibles sur certaines filières d’études. Comme l’a mis en lumière la NZZ am Sonntag, un diplôme en économie n’est plus la garantie d’emploi qu’il était autrefois. Dans certaines hautes écoles, jusqu’à un étudiant sur six ne trouve pas immédiatement de poste après ses études. L’une des explications avancées est la disparition progressive de certains postes d’entrée de carrière, remplacés par des outils d’intelligence artificielle dans un marché du travail déjà sous pression.