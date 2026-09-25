Aujourd’hui en Suisse

Cet été chaud et sec a eu de nombreuses conséquences et, si la baisse des températures automnale a fait espérer un certain répit, les conditions météorologiques estivales auront également des répercussions sur la saison hivernale .

En raison de la chaleur et de la sécheresse, les lacs de retenue suisses sont actuellement remplis à 73%. La moyenne des années précédentes s’élève à 84%. «Nous ne pourrons quasiment pas rattraper ce retard», a déclaré Lino Guzzella, ancien président de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), lors d’une conférence à l’Institut de politique économique suisse de l’Université de Lucerne (IWP).

«Ce niveau d’eau plus bas signifie que nous disposons d’environ 900 gigawattheures d’énergie en moins dans les lacs de retenue. Cela représente environ 2% à 3% de la consommation totale d’électricité de la Suisse pendant les mois d’hiver», a déclaré Lino Guzzella. Il avertit également que, sans énergie nucléaire, il manquerait 19 térawattheures à l’approvisionnement électrique de la Suisse en hiver.

Une autre possibilité consiste à importer de l’électricité en hiver depuis les pays européens voisins. C’est une pratique courante en Suisse, et économiquement judicieuse. Mais l’Europe se trouve elle aussi dans une situation précaire. Selon l’association professionnelle Gas Infrastructure Europe (GIE), les installations européennes de stockage de gaz sont actuellement remplies à environ 69%, soit quelque 16 points de pourcentage de moins que la moyenne des cinq dernières années. «Les centrales à gaz jouent un rôle important dans l’approvisionnement électrique de l’Europe pendant l’hiver», a déclaré Christian Schaffner, expert en énergie à l’ETH Zurich.