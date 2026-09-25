Aujourd’hui en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
La Schlossbergplatz est-elle la nouvelle Paradeplatz?
J’ai dû chercher le nom de la place principale de Baden pour faire cette plaisanterie. Zurich devrait donc rester le centre de la place financière suisse. Mais pour combien de temps encore si de plus en plus d’établissements financiers venaient à quitter la ville?
Et alors que les matinées deviennent plus fraîches, la saison froide approche à grands pas. Mais la sécheresse de cet été aura également des répercussions sur l’hiver et sur la capacité de la Suisse à couvrir ses besoins énergétiques.
Excellent week-end,
Une deuxième banque quitte la place financière suisse: Zurich doit-elle s’inquiéter? Après le départ annoncé le mois dernier de Vontobel de Zurich pour Zoug, la banque Cembra a fait savoir qu’elle allait transférer l’ensemble de son personnel de Zurich à Baden, suscitant un débat sur l’attractivité de Zurich en tant que poumon économique du pays.
Cembra explique que son déménagement prévu à Baden, dans le canton d’Argovie, est lié à l’évolution du monde du travail ainsi qu’à sa «planification à long terme en matière d’implantation et d’espaces». L’entreprise a examiné différents biens immobiliers, «y compris à Zurich». Baden répondait le mieux à ses exigences.
Lorsque Vontobel a annoncé son déménagement à Zoug le mois dernier, la ville de Zurich avait déclaré ne pas s’attendre à un exode des entreprises du secteur financier. Christian Bretscher, directeur de l’Association des banques zurichoises, considère toutefois ces deux déménagements comme un «signal d’alarme». Les déménagements prévus devraient être l’occasion pour la ville et le canton d’«examiner de manière critique leur politique d’implantation», a déclaré Christian Bretscher aux journaux de Tamedia.
Vontobel et Cembra ont refusé de préciser si des considérations fiscales avaient également joué un rôle dans leur décision de déménager. Les recettes de l’impôt sur les entreprises à Zurich ont toutefois augmenté de plus de 25% au cours des cinq dernières années. La charge fiscale effective des entreprises s’élève à 19,6% à Zurich, contre seulement environ 15% à Baden. Une baisse d’impôts dans le canton de Zurich a été rejetée dans les urnes en mai 2025.
Cet été chaud et sec a eu de nombreuses conséquences et, si la baisse des températures automnale a fait espérer un certain répit, les conditions météorologiques estivales auront également des répercussions sur la saison hivernale.
En raison de la chaleur et de la sécheresse, les lacs de retenue suisses sont actuellement remplis à 73%. La moyenne des années précédentes s’élève à 84%. «Nous ne pourrons quasiment pas rattraper ce retard», a déclaré Lino Guzzella, ancien président de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), lors d’une conférence à l’Institut de politique économique suisse de l’Université de Lucerne (IWP).
«Ce niveau d’eau plus bas signifie que nous disposons d’environ 900 gigawattheures d’énergie en moins dans les lacs de retenue. Cela représente environ 2% à 3% de la consommation totale d’électricité de la Suisse pendant les mois d’hiver», a déclaré Lino Guzzella. Il avertit également que, sans énergie nucléaire, il manquerait 19 térawattheures à l’approvisionnement électrique de la Suisse en hiver.
Une autre possibilité consiste à importer de l’électricité en hiver depuis les pays européens voisins. C’est une pratique courante en Suisse, et économiquement judicieuse. Mais l’Europe se trouve elle aussi dans une situation précaire. Selon l’association professionnelle Gas Infrastructure Europe (GIE), les installations européennes de stockage de gaz sont actuellement remplies à environ 69%, soit quelque 16 points de pourcentage de moins que la moyenne des cinq dernières années. «Les centrales à gaz jouent un rôle important dans l’approvisionnement électrique de l’Europe pendant l’hiver», a déclaré Christian Schaffner, expert en énergie à l’ETH Zurich.
Le Conseil fédéral veut créer une loi fédérale distincte afin de renforcer la cybersécurité nationale, en regroupant plusieurs projets législatifs existants au sein d’une nouvelle loi, selon un communiqué du gouvernement publié aujourd’hui.
Le projet de loi fédérale sur la cybersécurité regrouperait trois projets portant sur les produits comportant des éléments numériques, la protection des données numériques particulièrement importantes et le rôle des fournisseurs d’hébergement et d’informatique en nuage dans la cybersécurité. La nouvelle loi intégrerait également l’obligation existante de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques.
La future loi sur la cybersécurité devra fixer des exigences contraignantes pour les fabricants, les importateurs et les commerçants de produits techniques. Elle posera des bases pour la surveillance du marché et interdira la distribution de produits peu sûrs. Elle se basera à cet effet sur le Cyber Resilience Act européen, a précisé le gouvernement.
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de la défense de préparer un projet destiné à la consultation publique d’ici juin 2027.
À l’occasion de son 80e anniversaire, la Chaîne du Bonheur a publié son troisième Baromètre de la solidarité. Selon cette enquête représentative, 95% de la population considère que les actes de solidarité sont importants pour la vie en société, une opinion partagée par toutes les générations et tous les groupes démographiques.
Mais mettre la solidarité en pratique n’est pas toujours aussi simple, estime Miren Bengoa, directrice de la Chaîne du Bonheur: «Le contexte est devenu plus difficile. Il y a davantage de crises simultanées, davantage de concurrence pour attirer l’attention et aussi davantage d’incertitude économique.»
Les nombreuses crises qui se disputent l’attention rendent également les donateurs plus sélectifs quant à la destination de leur soutien. Quelque 76% des personnes interrogées estiment qu’il est important de vérifier si une personne mérite réellement d’être soutenue, tandis que 42% souhaitent limiter l’aide aux personnes qui se sont retrouvées en difficulté sans en être responsables, révèle l’enquête.L’organisation a vu le jour le 26 septembre 1946, avec une émission de Radio Sottens, ancêtre de la RTS. Au fil des années, la Chaîne du Bonheur est devenue une organisation caritative nationale à succès: 275 campagnes de collecte ont permis de récolter au total 2,2 milliards de francs.
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