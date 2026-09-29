Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil des États a franchi une nouvelle étape dans le débat sur les relations avec l’Union européenne. Ce mardi, la Chambre des cantons a adopté plusieurs mesures destinées à freiner l’immigration en provenance de l’UE , allant au-delà de la clause de sauvegarde déjà négociée avec Bruxelles.

La Chambre haute s’est notamment prononcée en faveur d’une taxe sur l’immigration qui entrerait en vigueur si la clause de sauvegarde devait être activée. Les entreprises devraient verser au minimum 4000 francs pour chaque employé recruté dans l’UE. Une taxe d’au moins 2000 francs serait également perçue pour chaque membre majeur de la famille rejoignant ultérieurement la personne concernée. Les recettes seraient redistribuées à la population. Le conseiller fédéral Beat Jans a mis en garde contre la lourdeur administrative que représenterait une telle mesure.

Le Conseil des États a adopté un autre durcissement, grâce à la voix prépondérante de son président: les citoyens de l’UE souhaitant s’établir en Suisse devront à l’avenir présenter un extrait de casier judiciaire. Les règles relatives au droit d’établissement durable ont également été renforcées. Les personnes au chômage ou bénéficiant de l’aide sociale ne pourront dans un premier temps pas déposer de demande en ce sens.

Au cours des débats, Beat Jans a appelé à ne pas oublier les Suisses de l’étranger. «Il est important d’inverser aussi la perspective», a-t-il déclaré. Ce qui s’applique aujourd’hui aux citoyens de l’UE en Suisse s’applique également aux citoyens suisses dans l’UE. «Il s’agit de préserver les droits de ces personnes afin qu’elles puissent vivre dans les États membres de l’UE avec des droits presque équivalents à ceux des citoyens du pays», a ajouté le conseiller fédéral socialiste.