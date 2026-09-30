Aujourd’hui en Suisse

Suisses du monde, bonjour,

Dans les couloirs du Palais fédéral, la tension est palpable. On sent que le débat parlementaire le plus important de la législature est en train de se jouer.

Ce matin, les partisans du paquet d’accords entre la Suisse et l’UE ont remporté une victoire de taille. Le Conseil des États a validé sans encombre les 14 mesures visant à éviter le dumping salarial et la concurrence déloyale en Suisse. Mais la tension n’est pas près de retomber. Les sénateurs doivent encore décider si les Bilatérales III seront soumises à la double majorité du peuple et des cantons ou à la majorité simple du peuple.

Bonne lecture,