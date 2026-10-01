Aujourd’hui en Suisse

Le politologue et expert en démocratie Marc Bühlmann explique aux journalistes de Swissinfo Emilie Ridard (à gauche) et Camille Kündig (au centre) pourquoi la démocratie gagne à inclure le plus de personnes possibles, dont les Suisses de l’étranger.

Le droit de vote des Suisses de l’étranger reste un sujet sensible en Suisse. Alors que près de 246’000 expatriés sont inscrits au registre électoral, leur légitimité à voter depuis l’étranger et les moyens concrets d’exercer ce droit suscitent des débats. Dans le nouvel épisode de notre podcast «Adieu, merci la Suisse», la Suissesse de l’étranger Maroussia Mélia et le politologue Marc Bühlmann reviennent sur ces enjeux.

Installée au Québec depuis 2018, Maroussia Mélia défend une vision de la citoyenneté qui dépasse le lieu de résidence. «Pour moi, la citoyenneté ne s’arrête pas aux frontières», déclare-t-elle, ajoutant que «toutes [ses] racines sont en Suisse». Pour l’expert en démocratie Marc Bühlmann, les Suisses de l’étranger enrichissent le débat: «Des gens qui ne vivent pas en Suisse […] peuvent amener des arguments qui mènent à de nouvelles solutions.»

Mais voter depuis l’étranger n’est pas toujours possible. Les délais postaux, les frais d’affranchissement et le temps nécessaire pour s’informer compliquent parfois l’exercice des droits politiques. Maroussia Mélia indique avoir déjà «voté blanc» faute d’avoir pu se forger une opinion dans les délais impartis. Elle reconnaît aussi se sentir davantage concernée par les objets fédéraux que par certaines votations cantonales.

Le vote électronique apparaît dès lors comme une solution évidente pour de nombreux Suisses à l’étranger. Pourtant, son déploiement progresse lentement. Aujourd’hui, seuls six cantons le proposent. Pour Marc Bühlmann, la prudence s’impose: «D’abord la sécurité, après la rapidité.» Il rappelle qu’une manipulation électorale pourrait avoir des conséquences collectives majeures. Comme pour le vote par correspondance avant lui, le vote électronique pourrait encore nécessiter de longues années avant de s’imposer pleinement.

Adapté de l’allemand par Katy Romy