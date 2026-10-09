Aujourd’hui en Suisse

Zurich est le canton suisse qui compte le plus d’offres d’emploi liées à l’intelligence artificielle, avec 2181 postes vacants, soit 45% de l’ensemble des emplois dans ce domaine mis au concours en Suisse.

Entre juillet 2025 et juin 2026, près de 5000 emplois liés à l’intelligence artificielle ont été mis au concours sur les portails d’emploi suisses, soit une hausse de 32% par rapport à l’année précédente . Fait surprenant, la plupart de ces postes n’étaient pas proposés par de grandes entreprises technologiques. Ce sont au contraire les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont largement alimenté cet essor.

Une étude publiée hier par la Haute École spécialisée de Lucerne montre que les PME sont à l’origine de 76% de la hausse des offres d’emploi dans le domaine de l’IA. Le secteur public a lui aussi enregistré une augmentation des postes liés à l’intelligence artificielle. «La croissance des emplois liés à l’IA dans le secteur public montre que les responsables politiques et les administrations accordent une confiance croissante à cette technologie d’avenir», indique l’auteur de l’étude, Curdin Derungs.

Sur le plan régional, Zurich arrive nettement en tête avec 2181 offres d’emploi, soit 45% de l’ensemble des postes liés à l’IA en Suisse. Une situation peu surprenante puisque le canton accueille de grandes entreprises technologiques mondiales comme Google, Meta ou Anthropic. Zurich est suivi par Genève, avec quelque 620 postes, puis par Berne, avec environ 590.

Les intitulés de poste tels que «ingénieur en apprentissage automatique» (Machine Learning Engineer) et «ingénieur des données» (Data Engineer) représentent à eux seuls près de 40% de l’ensemble des offres. Cette forte demande de personnel qualifié ne profite toutefois pas à tout le monde. Alors que le nombre de postes destinés aux spécialistes expérimentés a augmenté de 42%, le marché reste difficile pour les jeunes diplômés. Seules 5% des offres concernaient des postes fixes de niveau débutant.