Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
J’organise ce week-end mon tout premier quiz de pub, et le briefing d’aujourd’hui m’a déjà fourni une foule d’idées de questions.
Par exemple: quel était le coût mensuel moyen des primes d’assurance-maladie en Suisse en 2000? Réponse: 177 francs, corrigés de l’inflation. Aujourd’hui, ce montant atteint en moyenne 412 francs. Et tandis que de nombreux ménages peinent à absorber la hausse des coûts de la santé, plusieurs cantons prévoient également des déficits dans leurs budgets 2027. Selon les experts, la situation devrait encore se détériorer en 2028.
À mesure que j’écris cette introduction, je retire mentalement cette question de ma liste pour le quiz. Rien n’a le don de plomber l’ambiance plus rapidement qu’une discussion sur l’argent, surtout lorsqu’il vient à manquer.
Bonne lecture!
Plus de neuf mois après la tragédie de l’incendie de Crans-Montana, la question de savoir qui réglera la facture de 1,5 million de francs pour les soins médicaux prodigués aux victimes italiennes continue de susciter la controverse.
Un accord international entre les pays européens définit quel État est responsable de la prise en charge des traitements médicaux reçus à l’étranger. Selon cet accord, les coûts devraient en principe être assumés par le pays de résidence du patient. Or, l’Italie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’entendait pas payer, laissant le Conseil fédéral dans l’incertitude quant à la manière de régler cette facture.
Les avis divergent également sur la scène politique suisse. La conseillère nationale verte-libérale Céline Weber estime que le Conseil fédéral doit appliquer l’accord international à la lettre. «Ces accords ne s’appliquent pas uniquement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque, malheureusement, des problèmes surviennent. J’attends de l’Italie qu’elle respecte les accords qu’elle a signés avec la Suisse», a-t-elle déclaré à la RTS.
À l’inverse, la conseillère nationale socialiste Laurence Fehlmann Rielle considère qu’au vu de la gravité de l’événement, la Suisse devrait prendre les coûts à sa charge et «envoyer un signal clair en assumant sa responsabilité envers les victimes».
Au total, douze victimes italiennes ont été soignées dans des hôpitaux suisses à la suite de l’incendie, pour des durées d’hospitalisation variables.
La hausse des coûts de la santé en Suisse ne pèsera pas seulement sur le budget des ménages, mais aussi sur les finances cantonales. Environ la moitié des cantons s’attendent à enregistrer un déficit l’an prochain. Parmi les cantons ayant déjà présenté leur budget 2027, les déficits les plus importants sont prévus à Genève, avec 546 millions de francs dans le canton de Vaud, avec un déficit estimé à 356 millions de francs.
Les cantons de Zoug, de Berne et de Zurich ont, quant à eux, soumis des budgets affichant des excédents respectifs de 291 millions, 269 millions et 207 millions de francs. Mais si ces chiffres peuvent paraître encourageants à première vue, les perspectives financières à plus long terme sont moins favorables.
Un nouveau système de financement des soins ambulatoires et hospitaliers doit entrer en vigueur en 2028. Il obligera les cantons à participer aux coûts des traitements ambulatoires. En outre, depuis le début de l’année, les cantons doivent verser davantage pour les réductions de primes, à la suite du contre-projet indirect à l’initiative d’allègement des primes. La Confédération estime que cette mesure représentera une charge supplémentaire de 350 millions de francs par an. D’ici à 2030, ces coûts devraient approcher le milliard de francs.
Selon Ernst Stocker, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, cette évolution devrait avoir «des conséquences importantes pour la planification financière». Ces chiffres ne sont toutefois pas définitifs: les budgets doivent encore être approuvés par les parlements cantonaux.
Entre juillet 2025 et juin 2026, près de 5000 emplois liés à l’intelligence artificielle ont été mis au concours sur les portails d’emploi suisses, soit une hausse de 32% par rapport à l’année précédente. Fait surprenant, la plupart de ces postes n’étaient pas proposés par de grandes entreprises technologiques. Ce sont au contraire les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont largement alimenté cet essor.
Une étude publiée hier par la Haute École spécialisée de Lucerne montre que les PME sont à l’origine de 76% de la hausse des offres d’emploi dans le domaine de l’IA. Le secteur public a lui aussi enregistré une augmentation des postes liés à l’intelligence artificielle. «La croissance des emplois liés à l’IA dans le secteur public montre que les responsables politiques et les administrations accordent une confiance croissante à cette technologie d’avenir», indique l’auteur de l’étude, Curdin Derungs.
Sur le plan régional, Zurich arrive nettement en tête avec 2181 offres d’emploi, soit 45% de l’ensemble des postes liés à l’IA en Suisse. Une situation peu surprenante puisque le canton accueille de grandes entreprises technologiques mondiales comme Google, Meta ou Anthropic. Zurich est suivi par Genève, avec quelque 620 postes, puis par Berne, avec environ 590.
Les intitulés de poste tels que «ingénieur en apprentissage automatique» (Machine Learning Engineer) et «ingénieur des données» (Data Engineer) représentent à eux seuls près de 40% de l’ensemble des offres. Cette forte demande de personnel qualifié ne profite toutefois pas à tout le monde. Alors que le nombre de postes destinés aux spécialistes expérimentés a augmenté de 42%, le marché reste difficile pour les jeunes diplômés. Seules 5% des offres concernaient des postes fixes de niveau débutant.
Le capitaine de l’équipe de Suisse de football Granit Xhaka a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir obtenu un faux certificat de vaccination contre le Covid-19 afin d’entrer aux États-Unis durant l’été 2022. La peine prononcée correspond à 50 jours-amende de 3000 francs chacun. Elle est assortie d’un sursis et ne sera exécutée que si le joueur commet une nouvelle infraction durant la période probatoire de deux ans.
Le mois dernier, il est apparu que Granit Xhaka s’était procuré un faux certificat de vaccination contre le Covid-19, alors obligatoire pour voyager aux États-Unis. Le joueur de 33 ans a reconnu les faits et présenté des excuses publiques.
Dans un message publié sur Instagram, Granit Xhaka a expliqué qu’il nourrissait à l’époque «de sérieuses réserves» à l’égard du vaccin contre le Covid-19 et qu’il éprouvait «une profonde méfiance» ainsi qu’un sentiment de peur et d’incertitude. Il a admis avoir commis une erreur en obtenant un certificat de vaccination au lieu de «clarifier [ses] questions en suspens par les voies appropriées».
Les conséquences que cette affaire pourrait avoir sur sa carrière sportive restent toutefois incertaines. «Nous avons pris connaissance de la décision du ministère public», a indiqué l’Association suisse de football à l’agence Keystone-ATS.
Texte traduit de l’anglais/op
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