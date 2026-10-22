Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors que j’organise mon déménagement de Berne à Zurich, je prends personnellement conscience de l’énorme différence des prix des logements entre les deux cantons. J’ai la chance de pouvoir rester dans les limites de mon budget, mais une nouvelle étude montre que ce n’est pas le cas de tout le monde. Plus de détails dans notre sélection de l’actualité de ce jeudi.
Bonne lecture!
Une Suissesse enlevée au Niger il y a plus d’un an vient d’être libérée en même temps qu’une autre otage autrichienne. Selon des médias libyens, les deux femmes sont arrivées à Benghazi.
La Suissesse, âgée de 69 ans, vivait dans la ville nigérienne d’Agadez au moment de son enlèvement. Elle y résidait avec son mari, de nationalité libyenne. Dans une vidéo diffusée par une chaîne de télévision libyenne, les deux femmes apparaissent épuisées. Assises sous un portrait du maréchal Khalifa Haftar, elles remercient en français les personnes ayant contribué à leur libération.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé la libération de l’otage sur la plateforme X: «La ressortissante suisse enlevée au Niger en avril 2025 a été libérée! Elle est actuellement en route vers la Suisse. Merci à tous nos partenaires, en Suisse et à l’étranger, qui ont œuvré sans relâche depuis le début pour obtenir sa libération.»Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a également réagi sur X en écrivant: «Je suis soulagé et heureux.»
La hausse du coût du logement pèse de plus en plus lourdement sur les ménages suisses, en particulier ceux à faible revenu. Selon une enquête commandée par Comparis, 36% des ménages disposant d’un revenu brut allant jusqu’à 4000 francs par mois consacrent plus d’un tiers de leurs revenus au logement. Cette proportion tombe à 6% parmi les ménages gagnant plus de 8000 francs.
Selon les règles budgétaires communément admises, les frais de logement ne devraient pas excéder un tiers du revenu brut du ménage. «Lorsque cette limite est dépassée, les ménages sont contraints de réduire d’autres dépenses, parfois même dans des domaines aussi essentiels que la santé ou la prévoyance vieillesse», explique Harry Büsser, expert immobilier chez Comparis.
Les propriétaires ne sont pas épargnés. Sept pour cent d’entre eux consacrent plus d’un tiers de leurs revenus aux coûts liés à leur hypothèque. «Qui peut encore s’offrir un logement en propriété en 2026?», s’interroge le média Watson, qui souligne le rôle croissant des héritages et des donations dans l’accès à la propriété. En 2007, 27% des acquéreurs avaient bénéficié d’un héritage ou d’une donation l’année de leur achat ou au cours des deux années précédentes. En 2023, cette proportion atteignait déjà 40%.
Cette pression sur le coût du logement nourrit également la contestation. Le week-end dernier, plusieurs centaines de personnes ont participé à une manifestation non autorisée dans la ville de Berne. Parmi leurs revendications figuraient la hausse du coût de la vie et le manque de logements abordables. La Suisse n’est pas un cas isolé: des préoccupations similaires et des mouvements de protestation se multiplient ailleurs en Europe.
Une faille de sécurité signalée hier dans le langage de programmation PHP a contraint des entreprises et des organisations à mettre temporairement leurs sites web hors ligne. En Suisse, de nombreux sites ont été touchés, notamment certaines pages des cantons de Bâle-Ville et du Tessin, ainsi que des sites de l’Université de Genève et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
Le problème concerne les serveurs qui assurent le fonctionnement des sites en arrière-plan. Selon les spécialistes de la cybersécurité, le risque est particulièrement élevé. Cette vulnérabilité pourrait permettre à des cybercriminels de prendre le contrôle total d’un site web, de voler des informations sensibles ou d’utiliser son infrastructure pour mener d’autres attaques informatiques.
PHP est un langage de programmation utilisé par une grande partie des sites internet et des applications web. D’après l’entreprise de cybersécurité Censys, quelque 55 millions de sites fonctionnaient sous PHP mercredi, notamment des boutiques en ligne, des portails d’information et des bases de données numériques. Selon Nau.ch, il s’agirait du problème de sécurité le plus grave touchant ce langage depuis plus de dix ans.
La fondation PHP reconnaît que les premiers signes du problème sont apparus lors d’un audit de sécurité réalisé en 2024, mais que la faille n’avait alors pas été corrigée. Elle invoque des difficultés techniques ainsi qu’un manque de ressources de développement. Les responsables des sites concernés ont été invités à mettre à jour leurs systèmes de sécurité ou à désactiver temporairement leurs plateformes jusqu’à ce qu’elles puissent être sécurisées.
L’Office fédéral de la cybersécurité indique n’avoir connaissance d’aucune attaque exploitant cette vulnérabilité en Suisse à ce stade. Il précise toutefois qu’une telle éventualité ne peut pas encore être exclue.
La marque horlogère suisse Zenith prévoit de supprimer 200 emplois et de se repositionner sur le segment du très haut de gamme, une décision présentée comme «une question de survie». Sur ces suppressions de postes, une centaine concerneraient la manufacture du Locle, dans le canton de Neuchâtel, qui emploie actuellement 196 personnes.
Les raisons invoquées sont nombreuses: un contexte international difficile, la force du franc suisse, les tensions géopolitiques, les droits de douane ainsi qu’une structure commerciale jugée surdimensionnée. Après un bref rebond à la sortie de la pandémie, Zenith enregistre des pertes année après année.
En 2024, le groupe de luxe LVMH, propriétaire de Zenith, a augmenté la production de la manufacture afin de fournir davantage de mouvements aux différentes marques horlogères du groupe. Cette stratégie visait à réaliser des économies d’échelle et à offrir à Zenith des perspectives de croissance à un moment où la demande pour les montres de luxe commençait à ralentir.
Une tendance de fond se dessine toutefois clairement: les clients se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs achats. Le marché continue de se détourner des montres de luxe relativement accessibles au profit des garde-temps les plus exclusifs. En août, le cabinet de conseil horloger LuxeConsult, s’appuyant sur des données de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), relevait que des montres ne représentant que 1,3% des volumes vendus avaient généré à elles seules 75% de la croissance en valeur du marché.
Texte traduit de l’anglais/op
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