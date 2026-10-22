Aujourd’hui en Suisse

Le site internet de l’Université de Genève a été touché par cette faille de sécurité. Sur l’image, un message d’erreur indique que le site est temporairement indisponible.

Une faille de sécurité signalée hier dans le langage de programmation PHP a contraint des entreprises et des organisations à mettre temporairement leurs sites web hors ligne. En Suisse, de nombreux sites ont été touchés , notamment certaines pages des cantons de Bâle-Ville et du Tessin, ainsi que des sites de l’Université de Genève et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Le problème concerne les serveurs qui assurent le fonctionnement des sites en arrière-plan. Selon les spécialistes de la cybersécurité, le risque est particulièrement élevé. Cette vulnérabilité pourrait permettre à des cybercriminels de prendre le contrôle total d’un site web, de voler des informations sensibles ou d’utiliser son infrastructure pour mener d’autres attaques informatiques.

PHP est un langage de programmation utilisé par une grande partie des sites internet et des applications web. D’après l’entreprise de cybersécurité Censys, quelque 55 millions de sites fonctionnaient sous PHP mercredi, notamment des boutiques en ligne, des portails d’information et des bases de données numériques. Selon Nau.ch, il s’agirait du problème de sécurité le plus grave touchant ce langage depuis plus de dix ans.

La fondation PHP reconnaît que les premiers signes du problème sont apparus lors d’un audit de sécurité réalisé en 2024, mais que la faille n’avait alors pas été corrigée. Elle invoque des difficultés techniques ainsi qu’un manque de ressources de développement. Les responsables des sites concernés ont été invités à mettre à jour leurs systèmes de sécurité ou à désactiver temporairement leurs plateformes jusqu’à ce qu’elles puissent être sécurisées.

L’Office fédéral de la cybersécurité indique n’avoir connaissance d’aucune attaque exploitant cette vulnérabilité en Suisse à ce stade. Il précise toutefois qu’une telle éventualité ne peut pas encore être exclue.