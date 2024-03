Comptes vaudois: déficit et plan d’action

(Keystone-ATS) Pour la première fois depuis 2004, les comptes du canton de Vaud sont dans le rouge et affichent un déficit opérationnel de 39 millions en 2023. Confronté à des charges qui explosent, le Conseil d’Etat annonce un plan d’action pour freiner leur progression.

Un groupe de travail est notamment chargé de trouver “des pistes d’optimisation” pour maîtriser les dépenses, mais sans toucher aux prestations, indique mardi l’Etat de Vaud.

Les charges brutes ont grimpé à 11,484 milliards en 2023. Elles dépassent largement le budget (+404 millions) et celles enregistrées en 2022 (+520 millions). Le domaine social (+113 millions sur un an) et l’indexation de la fonction publique et parapublique (+100 millions) figurent en tête des secteurs où les dépenses ont bondi.

Les revenus opérationnels ont atteint 11,444 milliards, soit 66 millions de mieux qu’en 2022. Plusieurs postes ont connu une croissance soutenue, notamment les recettes d’impôts (+239 millions), mais les comptes vaudois ont souffert de la non-distribution du bénéfice de la BNS (-375 millions).