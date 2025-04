Coup de filet international contre un vaste site pédopornographique

Keystone-SDA

Quelque 91'000 vidéos d'abus sexuels sur des enfants et 1,8 million d'utilisateurs dans le monde, aussi en Suisse: après trois ans d'enquête, les autorités allemandes ont démantelé l'une des plus vastes plateformes pédopornographiques abritées sur le darknet.

3 minutes

(Keystone-ATS) Il s’agit de la plus grande opération contre ce type de cyberdélinquance dans l’histoire d’Europol, a affirmé mercredi l’agence européenne de coordination policière, soutien des autorités allemandes dans le démantèlement de « KidFlix ».

Créée en 2021 par un cybercriminel qui a engrangé de juteux profits, KidFlix était « l’une des plateformes de vidéos les plus populaires chez les pédophiles », a décrit Europol, basé aux Pays Bas.

Après des perquisitions dans 31 pays, entre le 10 et 23 mars, 79 personnes ont été arrêtées, dont des Allemands et Britanniques, plus de 3000 appareils électroniques ont été saisis et 39 enfants ont été placés sous protection, a indiqué Europol dans un communiqué.

« Parmi les suspects arrêtés pour avoir partagé et distribué du matériel pédophile, certains n’ont pas seulement chargé et regardé les vidéos mais ils ont aussi abusé d’enfants », a souligné l’agence.

« Déception » pour les enquêteurs : jusqu’à présent, il n’a pas été possible « d’identifier l’exploitant de ce site », a déclaré le procureur Thomas Goger du parquet général de Bamberg (sud de l’Allemagne). L’enquête se poursuit. Quelque 1400 suspects ont été identifiés.

Au total, 1,8 million de personnes dans le monde se seraient connectées, depuis avril 2022 au site hébergé sur le darknet pour y consulter les vidéos.

« Il s’agit d’actes d’abus sexuels terribles, imaginables et malheureusement inimaginables, commis sur des enfants, de très jeunes enfants, voire des bébés et mis à disposition sur des vidéos avec une très bonne qualité d’image », a déclaré Guido Limmer, directeur adjoint de la police criminelle bavaroise, lors d’une conférence de presse à Munich.

Inscription réglée en cryptomonnaies

La police bavaroise a dirigé l’opération de démantelement. Elle a impliqué les autorités de 38 pays au total, la plupart en Europe, mais aussi aux USA, au Canada, en Colombie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après avoir réglé leur inscription en cryptomonnaies, les utilisateurs avaient accès à plus de 91’000 vidéos d’une durée totale de 6288 heures. En moyenne, environ trois nouvelles vidéos et demie étaient téléchargées toutes les heures sur la plateforme aujourd’hui désactivée.

C’est grâce au suivi des paiements des utilisateurs que les enquêteurs ont pu remonter jusqu’aux suspects, a précisé M. Limmer.

« L’identification d’enfants victimes d’abus a constitué un élément essentiel du travail : des enfants victimes d’abus sexuels ont notamment pu être mis à l’abri en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et identifiés dans le Brandebourg », ont précisé les autorités bavaroises.

Elles citent notamment le cas d’un homme de 36 ans originaire de Chemnitz (est) arrêté dès janvier 2024 qui proposait son fils « pour des jeux » et cherchait d’autres enfants sur KidFlix. Son fils a été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance.

« Les suspects sont des personnes âgées de 20 à 40 ans », a déclaré le procureur Thomas Goger. L’âge moyen est de 31 ans. Le suspect le plus âgé est né en 1948, le plus jeune en 2006. Pour une part importante, il ne s’agirait pas de délinquants occasionnels, mais de personnes qui « séjournent depuis longtemps sur le Darknet », a souligné M. Goger.