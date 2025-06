Crédit de 6,4 millions pour le Château de Gruyères voté à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté mardi un crédit de 6,4 millions de francs en faveur du Château de Gruyères. Le montant servira à l’assainissement des remparts, du chemin de ronde et des tours ainsi qu'au renouvellement d'un éclairage extérieur "trop puissant et énergivore".

3 minutes

(Keystone-ATS) Le décret a été accepté par 88 voix contre 1, sans abstention. Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine historique, a relevé le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert, chargé des infrastructures. Il doit également garantir la sécurité des visiteurs comme des collaborateurs.

Fermé en 2018, pour raison de sécurité, le chemin de ronde de Jehan l’Eclopé pourra à nouveau être utilisé. Le renouvellement de l’éclairage permettra de mettre en valeur le château, tout en respectant l’environnement, tant par la protection de la faune que par l’optimisation d’une consommation qui sera divisée par cinq.

Risques d’écroulement

Dans le détail des dégradations constatées, les murs de parement des remparts de l’emblématique édifice touristique présentent des faiblesses importantes. De plus, les aléas saisonniers, avec les périodes de gel et de dégel, fragilisent la cohésion de l’ensemble et augmentent fortement les risques d’écroulement.

Entre 2013 et 2017, le Service des bâtiments (SBat) a mis en oeuvre plusieurs mesures d’urgence: pose de treillis et de filets de retenue, construction de tunnels de protection, installation d’un étayage provisoire sur le mur au sud-est. L’an passé, des travaux urgents ont été réalisés au niveau de la tour ronde.

Face à l’intensification des phénomènes climatiques, les dispositifs de protection atteignent leurs limites, estime le Conseil d’Etat, à l’appui de sa demande de crédit d’engagement. Un assainissement global apparaît donc aujourd’hui comme une « nécessité », avec un besoin de rattrapage. Un avis partagé par les députés fribourgeois.

Jusqu’à mi-2028

Le coût total est évalué à 6,4 millions de francs. Il comprend les études déjà réalisées pour l’assainissement des remparts et le renouvellement de l’éclairage. En ce qui concerne les remparts, plus de 70% des offres ont été réceptionnées, conformément à l’Ordonnance sur les projets immobiliers importants de l’Etat (OPIC).

Le projet d’éclairage LED est quant à lui encore au stade de l’avant-projet. Intégré à l’ensemble pour des raisons de synergies et de temporalité, l’éclairage renouvelé permettra de mettre en exergue les remparts restaurés. Les travaux préliminaires pourraient débuter cet été déjà.

La mise en service du nouvel éclairage est envisagée pour l’hiver 2026, celle des remparts pour la fin du printemps 2028. Le Château de Gruyères, un « joyau » aux yeux de la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée des affaires culturelles, est le deuxième bâtiment de ce type le plus visité de Suisse, après Chillon (VD).