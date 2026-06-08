Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Le Valais alloue 1,25 million de francs suisses à l'enquête sur Crans-Montana Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a accepté, lundi, à l'unanimité, d'allouer des moyens supplémentaires à son Ministère public (MP) et à sa Police cantonale en lien avec le drame de Crans-Montana du 1er janvier dernier. Au total, cela représente 1'255'000 de francs.

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(Keystone-ATS) Le MP s’est vu octroyer 2,5 EPT de greffiers,1,3 EPT de secrétaires de direction et 0,5 EPT d’huissier pour un total de 670’000 francs.

De plus,150’000 francs supplémentaires sont prévus pour permettre la gestion de ce dossier. Il s’agit de frais d’expertises ou de coûts de location et équipement de locaux pour les auditions, pour 20’000 francs; de 10’000 francs pour des indemnités et des frais divers des autorités; de 20’000 francs pour du mobilier et du matériel et pour 100’000 francs de mandats, de traductions et d’engagements d’experts.

De son côté, la Police cantonale va bénéficier de 585’000 francs. Cette somme couvrira des frais de sécurité (500’000 francs), des factures de subsistance, de logement et de déplacements pour 40’000 francs et des équipements pour 45’000 francs.