Croatie et Ukraine qualifiés pour la finale de l’Eurovision

2 minutes

(Keystone-ATS) Deux des favoris de l’Eurovision 2024, Croatie et Ukraine, se sont qualifiés mardi soir pour la finale, qui se tiendra samedi à Malmö. La compétition est marquée cette année par les controverses sur la participation d’Israël.

Les genres musicaux s’entrelacent allégrement lors de cette 68ème édition du rendez-vous annuel de la musique européenne populaire. Le titre “Teresa & Maria”, interprété par les Ukrainiennes alyona alyona et Jerry Heil, mélange rap et pop aux accents d’opéra tandis que “Rim Tim Tagi Dim” du Croate Baby Lasagna, qui avait été repêché en sélection nationale après un désistement, mêle rock et électro.

Au-delà des performances musicales, les éventuelles prises de position des artistes ont été scrutées pendant le premier volet de cette compétition d’habitude édulcorée qui revendique un caractère non-politique.

Depuis le début de l’année, les pétitions se sont multipliées pour exiger l’exclusion d’Israël. Fin mars, les candidats de neufs pays, dont Bambie Thug (Irlande) en lice ce mardi soir, ont appelé à un cessez-le-feu durable.

Israël en demi-finale jeudi

Lors du numéro d’ouverture, c’est finalement le chanteur suédois Éric Saade, qui a attiré l’attention. L’artiste, dont le père est d’origine palestinienne, avait prévenu vouloir utiliser sa performance pour protester contre la participation d’Israël et portait un keffieh autour du bras.

Son geste a été déploré par la télévision publique suédoise, SVT, qui organise cette 68ème édition avec l’Union européenne de radio-télévision (UER). “Il est regrettable qu’il utilise sa participation de cette manière”, a déclaré à l’AFP Ebba Adielsson.

A l’issue de cette première demi-finale, tranchée par les votes du public, sont aussi qualifiés la Serbie, le Portugal, la Slovénie, la Lituanie, la Finlande, Chypre, l’Irlande et le Luxembourg. Ils rejoignent les six pays qualifiés d’office en finale: la Suède, détentrice du titre, et les “big five” – Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni – plus gros contributeurs à l’organisation du concours.

Israël participe à la deuxième demi-finale qui a lieu jeudi avant la finale de samedi. Plusieurs manifestations, appelant à exclure Israël du concours, doivent avoir lieu.