Cure d’austérité à Fribourg: plusieurs soutiens au référendum

Keystone-SDA

La Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg (FEDE) a décidé de soutenir le référendum lancé par le Parti socialiste fribourgeois (PSF) contre le Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). Le SSP région Fribourg a donné un préavis positif qui sera encore validé le 28 octobre par le comité.

(Keystone-ATS) «Une large majorité des associations membres de la faîtière a exprimé son appui à cette démarche. (…) Le mécontentement suscité par l’effort disproportionné exigé du personnel de l’Etat, sans remise en question des baisses fiscales accordées ces dernières années, a renforcé la conviction de nombreuses associations», a indiqué jeudi la FEDE.

«L’annonce du Conseil d’Etat de mettre en oeuvre des mesures structurelles dès 2027 fait craindre une détérioration progressive des conditions-cadre de travail. Ce programme d’économies menace l’essence même du service public: garantir à tous un accès équitable à des prestations de qualité, dans le respect des personnes qui les assurent», a précisé la FEDE qui participera activement à la récolte de signatures.

Pour le SSP région Fribourg, l’Etat de Fribourg a une fortune de 590 millions de francs. Les derniers onze exercices comptables ont été bénéficiaires (…). Rien ne justifie donc un plan d’austérité drastique, qui se fait au détriment des salariés et des usagers». Selon lui, le lancement d’un référendum est le prolongement naturel de la mobilisation massive du personnel du service public et parapublic contre le PAFE.

La cure d’austérité prévoit une centaine de mesures (dépenses et recettes) d’un impact de plus de 400 millions de francs entre 2026 et 2028. Dans son communiqué de mercredi soir, le Parti socialiste fribourgeois (PSF) accuse le Conseil d’Etat et la majorité de droite d’avoir aggravé la situation financière depuis 2019 en accordant plus de 170 millions de francs par an en cadeaux fiscaux.

Avec ou sans budget ?

Le Bureau de région du SSP a expliqué qu’il s’inscrit «en faux contre les affirmations du Conseil d’Etat selon lesquelles l’année 2026 débuterait sans budget, ou que les augmentations de postes ne pourraient pas être octroyées». Selon le syndicat, le référendum contre le PAFE «n’empêche, en aucun cas, au parlement d’approuver le projet de budget 2026».

Le SSP a expliqué que le règlement d’exécution de la loi sur les finances permet de déroger à l’équilibre en cas de besoins financiers exceptionnels, notamment lorsqu’ils résultent d’événements uniques ou à tout le moins extrêmement rares. «On est bien dans ce cas de figure».

Le comité référendaire dispose de 90 jours pour recueillir les 6000 signatures requises. En cas d’aboutissement du processus, une votation sur la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE) pourrait avoir lieu en mars prochain. Le projet de budget 2026 du Conseil d’Etat, à l’équilibre en vertu du principe constitutionnel, sera soumis pour sa part au Grand Conseil lors de la session de novembre.

«Le problème est que ce budget est construit avec la LAFE», a rappelé vendredi le conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, grand argentier cantonal. «Il manquerait alors 120 millions de francs pour parvenir à l’équilibre». A ses yeux, l’Etat de Fribourg pourrait alors commencer l’année 2026 sans budget, en partant avec la copie 2025.