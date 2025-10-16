Cure d’austérité à Fribourg: préavis positif du SSP au référendum

Keystone-SDA

Le SSP région Fribourg se réjouit de la décision du Parti socialiste fribourgeoise (PSF) de lancer un référendum contre le Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). Le comité de région du syndicat devra encore valider le 28 octobre le préavis positif du bureau au référendum.

3 minutes

(Keystone-ATS) «L’Etat de Fribourg a une fortune de 590 millions de francs. Les derniers onze exercices comptables ont été bénéficiaires (…). Rien ne justifie donc un plan d’austérité drastique, qui se fait au détriment des salariés et des usagers», a indiqué jeudi le SSP région Fribourg.

«Le lancement d’un référendum est aussi le prolongement naturel de la mobilisation massive du personnel du service public et parapublic contre le PAFE», a ajouté le syndicat. Ce dernier a précisé que le lancement du référendum doit suspendre l’ensemble des mesures d’économies jusqu’à la votation populaire.

La cure d’austérité du PAFE prévoit une centaine de mesures (dépenses et recettes) d’un impact de plus de 400 millions de francs entre 2026 et 2028. Dans son communiqué de mercredi soir, le Parti socialiste fribourgeois (PSF) accuse le Conseil d’Etat et la majorité de droite d’avoir aggravé la situation financière depuis 2019 en accordant plus de 170 millions de francs par an en cadeaux fiscaux.

Avec ou sans budget ?

Le Bureau de région du SSP a expliqué qu’il s’inscrit «en faux contre les affirmations du Conseil d’Etat selon lesquelles l’année 2026 débuterait sans budget, ou que les augmentations de postes ne pourraient pas être octroyées». Selon le syndicat, le référendum contre le PAFE «n’empêche, en aucun cas, au parlement d’approuver le projet de budget 2026».

Le SSP a expliqué que le règlement d’exécution de la loi sur les finances permet de déroger à l’équilibre en cas de besoins financiers exceptionnels, notamment lorsqu’ils résultent d’événements uniques ou à tout le moins extrêmement rares. «On est bien dans ce cas de figure».

Le comité référendaire dispose de 90 jours pour recueillir les 6000 signatures requises. En cas d’aboutissement du processus, une votation sur la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE) pourrait avoir lieu en mars prochain. Le projet de budget 2026 du Conseil d’Etat, à l’équilibre en vertu du principe constitutionnel, sera soumis pour sa part au Grand Conseil lors de la session de novembre.

«Le problème est que ce budget est construit avec la LAFE», a rappelé vendredi le conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, grand argentier cantonal. «Il manquerait alors 120 millions de francs pour parvenir à l’équilibre». A ses yeux, l’Etat de Fribourg pourrait alors commencer l’année 2026 sans budget, en partant avec la copie 2025.