Cyberattaque à Villars-sur-Glâne, sans fuite de données

Keystone-SDA

Des pirates ont attaqué les systèmes informatiques de la commune de Villars-sur-Glâne (FR) le 18 juin dernier. Il ne semble toutefois pas y avoir de fuite de données et l'administration communale devrait retrouver ce jeudi son entière capacité opérationnelle.

1 minute

(Keystone-ATS) Les systèmes informatiques de la commune avaient été déconnectés à la suite de l’attaque, afin de sécuriser les données mais aussi de procéder à des investigations. « Après analyse, aucun élément ne permet de déduire que des données auraient été volées ou compromises », assure jeudi la commune dans un communiqué.

Les différents systèmes ont été rétablis entre mardi et mercredi pour permettre un retour à la normale jeudi. Des mesures de sécurité supplémentaire ont également été mises en place.

Des connexions non autorisées ont été détectées dans la matinée du 18 juin sur certains serveurs de gestion du parc informatique de la commune. Cette dernière a pris différentes mesures, en collaboration avec la police cantonale et des prestataires spécialisés. Elle a par ailleurs signalé l’incident à l’Office fédéral de la cybersécurité et à l’autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.