D’autres actionnaires entrent dans Froneri, coentreprise de Nestlé

Keystone-SDA

Le fonds d'investissement français PAI Partners fait savoir que de nouveaux investisseurs s'invitent dans la coentreprise qu'il détient à part égale avec Nestlé dans les glaces, Froneri, et dans laquelle 3,6 milliards d'euros sont investis.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure actionnariale», une filiale à 100% du fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) «deviendra co-investisseuse minoritaire importante dans Froneri, aux côtés de PAI» et d’un véhicule d’investissement de Goldman Sachs, selon le communiqué paru jeudi.

Ce nouvel attelage permet d’investir 3,6 milliards d’euros (3,4 milliards de francs) dans Froneri, la coentreprise dédiée aux glaces (Mövenpick, Extrême, Nuii,…) détenue à moitié par PAI Partners et d’autant par le géant veveysan de l’agroalimentaire Nestlé. La société, créée en 2016, totalise 5,5 milliards d’euros de revenus et compte 12’000 employés dans le monde.

Frédéric Stévenin, co-gérant de PAI Partners, cité dans le document souligne que le fonds est fier de «poursuivre l’aventure avec Froneri et Nestlé, et de souhaiter la bienvenue à ADIA et d’autres institutions mondiales de premier plan comme actionnaires pour la prochaine phase de croissance de Froneri».

Contacté, Nestlé se dit ravi de cette étape. «Nous saluons le nouvel investissement dans Froneri et la poursuite de l’engagement de PAI Partners», a fait savoir un porte-parole du groupe romand auprès de l’agence AWP.

En avril 2016, Nestlé annonçait fonder Froneri avec PAI Partners, soutien de R&R, une entreprise spécialisée dans les glaces basée au Royaume-Uni. Froneri totalisait alors des ventes d’environ 2,7 milliards de francs dans plus de 20 pays, et employait environ 15’000 personnes.

