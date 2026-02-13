Début du carnaval des Bolzes pour cinq jours à Fribourg

Le carnaval des Bolzes, à Fribourg, tient sa 58e édition à partir de ce vendredi soir et jusqu'à mardi. Le grand cortège se déroulera dimanche dès 14h39 en Basse-Ville. Il sera conclu, selon la tradition, par le procès, puis la mise à mort du Rababou.

(Keystone-ATS) La manifestation chère aux Fribourgeois débutera avec l’ouverture des soirées Bolzes. Samedi, la fête se poursuivra l’après-midi avec l’animation des guggenmusiks en ville, puis en soirée, avec un spectacle musical en l’Auge et à la Neuveville.

Le dimanche, le grand cortège, payant, constituera le point d’orgue du carnaval. Le programme annonce pas moins de 12 chars, 9 groupes et 12 guggenmusiks. Ces dernières défileront dans les rues de la Basse-Ville, précise le communiqué des organisateurs.

10’000 spectateurs

Lundi soir, ce sera le temps du bal masqué et du concours de masques sous la cantine à la Samaritaine. Enfin, mardi, les adeptes pourront assister au cortège des enfants, toujours à partir de 14h39, avec encore le procès et la mise à mort du Rababou.

La manifestation avait attiré près de 10’000 personnes l’an passé. L’édition 2026 sera marquée par d’importants travaux en Basse-Ville. Itinéraires modifiés, accès restreints et sécurité renforcée: les organisateurs ont revu leur copie pour maintenir la tradition.

Le cœur historique du carnaval de Fribourg est en pleine transformation depuis plusieurs mois, avec une Basse-Ville qui vit au rythme des chantiers. Pour les Bolzes, toutefois, il n’a jamais été question de renoncer à la fête.

Organisation revue

Le défi principal a consisté à créer un passage pour le cortège. «On voulait garder le même parcours que d’habitude», a expliqué à La Télé et sur le site d’informations en ligne Frapp Kushtrim Hoti, coprésident de la manifestation.

Les organisateurs ont donc dû s’adapter, avec des parcours repensés, des espaces réduits et des accès parfois limités: Une partie de la logistique a été revue afin de permettre le bon déroulement des festivités, en collaboration avec les autorités communales.