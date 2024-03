Découvrir le théâtre suisse au Tessin

3 minutes

(Keystone-ATS) Les Journées du Théâtre Suisse se déroulent cette année sur les scènes tessinoises pendant quatre jours, du 23 au 26 mai. Julie Paucker, la directrice artistique des Journées a retenu six mises en scène, qui sortent du lot.

Ces productions en provenance de toutes les régions linguistiques de la Suisse seront visibles sur les scènes du LAC Lugano Arte e Culture, du Teatro Foce aussi à Lugano et du Theatro Sociale à Bellinzone, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Deux spectacles romands ont été retenus. Le premier, produit par Vidy-Lausanne et la Comédie de Genève, est une proposition de l’Yverdonnois Marc Oosterhoff : “Préparation pour un miracle. Catastrophes et magie”. Coincé sur une grande scène vide, le personnage est soumis sans cesse à de nouvelles épreuves défiant toutes les règles du bon sens.

Le second: avec “El Viaje – Collina d’Oro”, Igor Cardellini et Tomas Gonzalez, deux artistes vivant à Lausanne, ont créé une version de leurs promenades-performances spécialement pour Lugano. “El Viaje” est un voyage qui a commencé il y a quelques années, lorsque plusieurs artistes, originaires de Suisse, du Brésil et de l’Argentine, ont formé ensemble le “Colectivo utópico”.

Shakespeare et Tchekov

Les spectateurs tessinois pourront encore découvrir trois pièces alémaniques. “Tempête”, un spectacle basé sur les motifs de “La Tempête” de William Shakespeare est le premier d’entre eux. Ce texte est proposé par la GHG Sonnenhalde St-Gall. Ce “Komiktheater” (théâtre comique) est le premier théâtre professionnel de Suisse orientale aux comédiens et comédiennes vivant avec un handicap mental, physique ou sensoriel.

Encore au menu “La Mouette” d’Anton Tchekhov du metteur en scène allemand Christopher Rüping du Schauspielhaus de Zurich et “Introducing Living Smile Vidya”, d’une artiste indienne trans, installée près de Lucerne.

Un spectacle tessinois a aussi été retenu : “Des choses à mettre en ordre (version intérieure)”, qui traite du vieillissement, est la première production du festival FIT qui se tient chaque année à Lugano. On le doit à la scénographe Dori Puddu et à la comédienne italienne Roberta Bosetti.

Diversité helvétique

“Futuro !” est le titre du programme parallèle dédié cette année à des sujets de politique culturelle. Que ce soit dans l’atelier féministe ou lors de la grande table ronde consacrée au théâtre au Tessin, il s’agira en premier lieu de regarder vers l’avenir, écrivent les organisateurs.

Le festival donne à voir la diversité artistique, linguistique et culturelle du théâtre helvétique. Les Journées du Théâtre Suisse, qui se déroulent chaque année fin mai depuis 2014, comptent parmi les partenaires promotionnels des “Prix suisses des arts de la scène”, décernés par l’Office fédéral de la culture.