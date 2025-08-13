Départ de la police bernoise de Moutier le 31 décembre à minuit

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise, qui aura officiellement quitté Moutier au 31 décembre 2025 à minuit, va se redéployer comme annoncé au sein du Jura bernois. Le déménagement de ces différentes unités s'inscrit dans le cadre du projet Avenir Berne romande (ARB).

1 minute

(Keystone-ATS) La police mobile du Jura bernois, une unité qui met l’accent sur les spécificités routières, va déménager à Loveresse à la mi-novembre. Elle occupera un nouveau bâtiment actuellement en construction, souligne mercredi la police.

La commune voisine de Reconvilier abritera provisoirement, dans 52 containers, la police territoriale et la police de sûreté régionale. Cette installation temporaire est planifiée pour un maximum de 3 ans. Ces deux unités seront ensuite localisées dans le bâtiment de « Tavannes Machines » à Tavannes en 2028.

A Moutier, les agents de la police cantonale jurassienne pourront intervenir dès le 1er janvier 2026 pour garantir la sécurité. Un poste de police sera ouvert en journée dans les locaux actuels de la police cantonale bernoise. La cité prévôtoise sera également dotée d’une police de proximité.