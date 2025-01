Dévastée par les incendies, Los Angeles espère une accalmie

Keystone-SDA

Les pompiers tentent toujours mercredi de contenir les incendies qui ont fait au moins 24 morts à Los Angeles, alors qu'une accalmie des vents est espérée dans les prochaines heures.

4 minutes

(Keystone-ATS) Plus d’une semaine après le début de la catastrophe qui a dévasté la deuxième ville des Etats-Unis, les prévisionnistes entrevoient une issue.

La situation connaîtra « une nette amélioration cette nuit et demain », même si elle restera « préoccupante » dans certaines zones, a déclaré à l’AFP Ryan Kittell, des services météo américains (NWS).

Des parties du comté de Los Angeles et de celui voisin de Ventura restent placées en « situation particulièrement dangereuse », un rare avertissement de la part du NWS.

Les deux principaux foyers qui ont ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades et la cité d’Altadena, parcourant plus de 16’000 hectares au total, couvent encore mercredi.

« Des vols infrarouges ont montré la nuit dernière qu’il restait plusieurs points chauds », a expliqué la responsable des pompiers de Los Angeles Kristin Crowley.

Des bataillons de soldats du feu venus de tous les Etats-Unis, mais aussi du Mexique, tentent de « traiter rapidement toute flambée afin d’empêcher toute propagation de l’incendie en dehors du périmètre », a-t-elle ajouté.

Quartiers rasés

Après avoir grimpé mardi soir à 25 morts, le bilan des incendies a été révisé à 24, le médecin légiste ayant expliqué que l’une des dépouilles initialement recensée n’était pas celle d’un être humain.

Mais le nombre de victimes pourraient encore augmenter, des centaines de bâtiments devant encore être fouillés.

Les dégâts sont considérables: plus de 12’000 habitations, autres bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés et des quartiers entiers rasés.

Ces incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés aux Etats-Unis avec un bilan désormais estimé à 275 milliards de dollars (251 milliards de francs).

Des milliers de personnes sont toujours déplacées mercredi, et la vie est loin d’avoir repris son cours normal dans la Cité des Anges.

Des enfants de familles évacuées, ou dont l’école a été endommagée, ont été accueillis dans d’autres établissements.

« Ils ont besoin d’être ici à dessiner, colorier, jouer, courir et rire », a estimé Caroline Nick, qui a emmené ses deux enfants dans une école de l’ouest de Los Angeles, après que la leur a brûlé.

« Ils n’ont pas besoin d’écouter les conversations d’adultes que mon mari et moi devons avoir. Ce n’est pas bon pour eux », a déclaré cette mère au foyer, qui a perdu sa maison dans l’incendie qui a dévasté Pacific Palisades.

Enquête en cours

Les autorités fédérales ont lancé mardi une enquête visant à déterminer les causes de ces incendies, qui font l’objet de nombreuses théories.

Elles luttent aussi avec la police locale contre les pillages, une autre menace qui guette les habitants évacués de Los Angeles, où plus de 50 personnes ont été arrêtées et neuf inculpées pour des faits de cette nature depuis le début de la catastrophe.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a de son côté ordonné mardi aux équipes chargées du nettoyage d’être prêtes à intervenir, alors que les responsables des urgences prédisent d’éventuelles tempêtes de pluie hivernales susceptibles de provoquer des coulées de boue.

Certains habitants de Palisades ont décidé de ne pas attendre et s’efforcent eux-mêmes d’enlever les débris calcinés des artères et des trottoirs.

Chuck Hart, un chef d’entreprise, et son équipe travaillaient sur un chantier de construction dans son quartier lorsque l’incendie s’est déclaré.

Après avoir sauvé la maison de sa mère des flammes, ils ont commencé à déblayer les rues.

« Depuis, nous faisons cela sans arrêt (…). Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre cet endroit en état de marche le plus rapidement possible. »