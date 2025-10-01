Dans un contexte perturbé, déficit de 12,4 millions prévu à Morges

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la Ville de Morges prévoit un excédent de charges de 12,4 millions. Ce montant est légèrement supérieur à celui du budget 2025 adopté par le Conseil communal (11,4 millions de déficit). La hausse s'explique par la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de sport et d'accueil de jour de l’enfance.

(Keystone-ATS) Dans un contexte économique instable, la Municipalité poursuit sa gestion rigoureuse des dépenses maîtrisables, relève-t-elle mercredi dans un communiqué. La hausse annoncée des charges liées aux infrastructures sportives et à l’extension de l’offre en matière d’accueil de l’enfance est en bonne partie absorbée dans le budget 2026.

Ces deux projets, déjà validés par le Conseil communal, représentent un montant de 2,4 millions. En outre, la Municipalité renonce à créer de nouveaux postes dans le cadre du budget 2026, avec seulement 0,2 EPT demandés pour l’an prochain, les autres postes étant compensés.

Recettes en baisse

En 2026, les revenus attendus s’inscrivent à la baisse. Les recettes d’impôt des personnes morales subissent un contexte économique incertain. Le montant total des impôts devrait s’élever à 73,5 millions, contre 76,9 millions dans le budget 2025.

Cette baisse est néanmoins contrebalancée par une contribution de solidarité plus faible dans le cadre de la péréquation intercommunale (3,3 millions contre 6,2 millions en 2025). Toujours au niveau intercommunal, une hausse des charges est prévue dans le domaine des transports publics (700’000 francs), en raison de l’amortissement du nouveau dépôt de la compagnie MBC à Denges.

Investissements élevés

Le niveau des investissements reste élevé pour répondre aux besoins d’assainissement et de développement des infrastructures. Ces dépenses devraient s’élever en 2026 à 29,4 millions, dont 15,7 millions déjà votés par le Conseil communal. Elles concernent l’assainissement énergétique des bâtiments communaux (11 millions), la rénovation du Collège de la Gracieuse (4 millions) et la vélostation (1,7 million).

La marge d’autofinancement budgétisée reste positive et s’élève à un million. Enfin, les taux bas actuels engendrent une diminution du coût de la dette.