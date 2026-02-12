La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Demande en hausse au service bernois contre la radicalisation

Keystone-SDA

Le service spécialisé de la Ville de Berne en matière de radicalisation et de prévention de la violence a mené nettement plus d'entretiens de conseil en 2025 que l'année précédente. Il a enregistré 50 consultations approfondies sur le thème de la radicalisation contre 30 en 2024.

1 minute

(Keystone-ATS) Une grande partie des demandes de conseil portait sur des cas de radicalisation en matière religieuse. La majorité des personnes qui ont fait appel à ce service étaient des adolescents ou de jeunes adultes, a indiqué jeudi la Ville de Berne. Deux tiers des personnes radicalisées ou potentiellement radicalisées étaient des hommes.

Ce service spécialisé fournit des conseils sur les questions liées à la radicalisation, à l’extrémisme et à la violence qui y est parfois associée. Parallèlement, il sert de point de contact pour les employés municipaux victimes d’insultes, de menaces ou d’agressions physiques dans le cadre de leur travail.

