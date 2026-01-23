Des élèves débattent de l’école au Grand Conseil fribourgeois

Keystone-SDA

Soixante-huit élèves de tous les cycles d’orientation (CO) du canton de Fribourg ont débattu vendredi de thématiques et d’organisation scolaires dans la salle du Grand Conseil. C'était le point d’orgue du projet 11-11-11 initié par la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens.

(Keystone-ATS) Pour marquer les 11 ans de la mise en oeuvre de la nouvelle loi scolaire, 11 questions ont été travaillées dans les classes de 11H de tout le canton l’automne dernier, a indiqué la Direction de la formation (DFAC). Les 23 CO ont choisi chacun trois délégués pour représenter leurs camarades et débattre des sujets préparés.

Les «élus d’un jour» se sont retrouvés dans le bâtiment de l’Hôtel cantonal, qui abrite notamment la salle du Grand Conseil. L’objectif visait à mieux connaître l’état d’esprit des jeunes au sortir de leur scolarité obligatoire et à demander leur avis sur l’école aux premiers concernés, a relevé la DFAC dans un communiqué.

Tables rondes

Le matin, les élèves se sont d’abord répartis en petits groupes autour de tables rondes modérées par les inspecteurs et les inspectrices scolaires. Elles réunissaient aussi deux représentants de tous les groupes politiques, qui ont passé entre les tables pour écouter et apporter leur expérience.

Les thématiques retenues figuraient parmi les onze qui avaient été travaillées en amont en classe: les plans d’études, les horaires scolaires, la tenue vestimentaire, le bien-être général au CO et les compétences appréciées chez les enseignants. Les débats ont été animés, dans l’esprit voulu par les organisateurs.

Séance en plénum

L’après-midi, les élèves ont investi la salle du Grand Conseil pour une «véritable» séance de plénum, conduite par le président du Grand Conseil, le Vert Bruno Marmier. La thématique débattue a tourné autour de l’organisation scolaire (filières) au CO, avec de multiples questions abordées, notamment celle du modèle à retenir.

Après avoir échangé sur ces sujets, les 68 délégués, devenus l’espace de quelques heures députés, ont mandaté, via une sorte de postulat, par 55 voix contre 13, la DFAC pour qu’elle mette sur pied un groupe de travail afin d’analyser et d’évaluer les différents modèles d’organisation des classes au CO.

Horaires à affiner

Les thématiques avaient été soumises aux élèves sous la forme d’un questionnaire individuel: 3464 élèves y ont pris part, pour un taux de réponse de 85%. Plusieurs tendances ont émergé, notamment l’idée de commencer l’école plus tard le matin et de faire des pauses de 5-10 minutes entre les cours, ainsi que de réduire la pause de midi.

Les questions de tenue vestimentaire intéressent aussi les élèves. Ceux-ci penchent pour l’économie, l’éducation financière, l’informatique et le numérique comme disciplines utiles à apprendre pour la vie dans la société actuelle, avec une forte demande pour les langues et les compétences de la vie pratique.

Relations humaines

Au-delà, les élèves plébiscitent les qualités relationnelles chez les enseignants (empathie, patience, respect, écoute et humour), la clarté pédagogique et la maîtrise de la matière ainsi que la gestion de classe. Ces compétences sont talonnées par la passion du métier et la valorisation des élèves, précise le communiqué.

Enfin, ce sont les évaluations qui stressent le plus les élèves, loin devant le harcèlement, les conflits, les moqueries ou les devoirs à la maison. La journée organisée à l’Hôtel cantonal de Fribourg était ouverte à la presse. Des représentants politiques étaient également de la partie.