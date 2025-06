Des brumisateurs en Ville de Genève pour des pauses fraîcheur

Keystone-SDA

Dès samedi 21 juin, 26 installations seront à disposition de la population en Ville de Genève pour lutter contre les îlots de chaleur. Des brumisateurs géants, des micro-oasis et des zones ombragées permettront au public de profiter d'un peu de fraîcheur.

(Keystone-ATS) « Testés l’été dernier, les brumisateurs géants reviennent en force », indique la Ville de Genève, qui en a rajouté cinq au vu de leur succès. Les nouveaux emplacements se trouvent au Parc Hentsch, à Saint-Gervais, au Parc Baud-Bovy, à l’entrée de la plage des Eaux-Vives et sur le quai du Rhône. Au total douze brumisateurs géants seront déployés.

Les micro-oasis, soit des espaces de verdure avec des assises pour se reposer et se rafraîchir, seront installés à proximité de place de jeux et de pataugeoires. Au total, six installations sont prévues, dont trois dans le quartier des Pâquis, particulièrement minérales et exposées à la chaleur.

Mis en place durant l’été dernier, les ombrages sous forme de grandes toiles permettent d’éviter le soleil direct et la formation d’îlots de chaleur. Huit structures seront installées dans la ville, dont une à la Plaine de Plainplais.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie climat de la Ville de Genève. Elles permettent de faire baisser la température ressentie et encouragent les habitants à continuer à fréquenter les espaces publics dans un cadre accueillant.