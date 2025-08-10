Des centaines de chevaux défilent au Marché-Concours

Keystone-SDA

La très attendue parade des chevaux a lancé la journée de dimanche au Marché-Concours de Saignelégier (JU). Quelque 400 chevaux ont défilé dimanche matin sous l'oeil attentif des nombreux spectateurs.

(Keystone-ATS) Depuis vendredi soir, des milliers d’amateurs de chevaux et d’éleveurs ont pris possession du chef-lieu des Franches-Montagnes.

Sous un soleil radieux et dans des conditions météo déjà très chaudes, la foule a encore afflué dimanche matin pour la journée la plus attendue du week-end. Un grand cortège folklorique aura lieu dans l’après-midi.

Comme les chevaux, le canton de Genève, invité d’honneur pour la troisième fois, charme les visiteurs. Il propose de nombreuses spécialités du terroir: cidre, sirops artisanaux, jus de pomme, charcuterie ou encore vins locaux. Le canton-ville, très bien représenté, souhaite mettre l’accent sur son côté rural et son attachement aux traditions.