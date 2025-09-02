La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert

Keystone-SDA

Il porte le nom d'"Apertus" et il est l'équivalent suisse de ChatGPT. Ce nouvel outil de langage utilisant l'intelligence artificielle (IA) a été lancé mardi. Il veut être une alternative aux systèmes commerciaux existants, critiqués pour leur manque de transparence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Apertus a été conçu comme un bien public. Il fait partie des rares modèles de langage multilingues totalement ouverts. Son architecture, ses paramètres, ses données d’entraînement et sa méthodologie sont entièrement documentés et librement accessibles, indiquent les deux écoles polytechniques de Lausanne et Zurich dans un communiqué.

Selon l’EPFL et l’ETH, le lancement d’Apertus représente «une étape majeure pour la transparence et la diversité dans l’intelligence artificielle générative». Le système parie sur l’ouverture totale. D’autres modèles existent, américains ou chinois notamment, mais ils ne partagent qu’une partie de leurs composants.

