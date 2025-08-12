La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des citoyens suisses veulent briser le blocus à Gaza par la mer

Keystone-SDA

Des citoyens suisses vont participer à la flottille mondiale destinée à briser le blocus maritime à Gaza. L'association Waves of Freedom (WOFA) projette de partir avec cinq bateaux chargés de lait en poudre infantile et de filtres à eau.

(Keystone-ATS) « Ce qui se passe est inhumain. On veut briser le blocus, l’aide est sur place », a déclaré mardi devant les médias à Genève Hicham El Ghaoui, président de WOFA, une association fondée en 2025 à Verbier. Selon le médecin, qui a participé à plusieurs missions à Gaza, des camions pleins de nourriture sont stationnés à quelques kilomètres de l’enclave palestinienne, où des gens meurent de faim.

Avec plus de 160 nationalités représentées, la Global Sumud Flotilla est la plus importante action de la société civile jamais organisée, a souligné Shady Ammane, délégué pour la Suisse. Des dizaines de bateaux seront de la partie dans une démarche pacifique et non violente. Ils partiront essentiellement de Barcelone le 31 août et de Tunis le 4 septembre.

