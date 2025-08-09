La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des déchets encombrants sont partis en fumée à Saillon (VS)

Un incendie s'est produit tôt samedi matin à Saillon (VS). Pour un motif que devra éclaircir l'enquête, des déchets encombrants ont pris feu.

(Keystone-ATS) « Le sinistre s’est produit dans un centre de récupération et de tri d’objets, « selon la police cantonale valaisanne , confirmant une information de Rhône FM. Le bâtiment jouxtant a été très légèrement noirci par les flammes.

Le feu a été maîtrisé vers 09h00 par les pompiers du CSI des Deux-Rives. L’événement n’a fait aucun blessé.

