Des déchets encombrants sont partis en fumée à Saillon (VS)
Un incendie s'est produit tôt samedi matin à Saillon (VS). Pour un motif que devra éclaircir l'enquête, des déchets encombrants ont pris feu.
(Keystone-ATS) « Le sinistre s’est produit dans un centre de récupération et de tri d’objets, « selon la police cantonale valaisanne , confirmant une information de Rhône FM. Le bâtiment jouxtant a été très légèrement noirci par les flammes.
Le feu a été maîtrisé vers 09h00 par les pompiers du CSI des Deux-Rives. L’événement n’a fait aucun blessé.