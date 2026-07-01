Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Keystone-SDA

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Les violents orages survenus mardi soir dans la région zurichoise ont provoqué l'annulation de 70 vols et le détournement de plus de 30 autres à l'aéroport de Zurich. De nombreux passagers n'ont pas pu effectuer leur voyage et ont dû passer la nuit à l'aéroport.

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(Keystone-ATS) Mercredi matin, le trafic a pu être ouvert normalement, a indiqué une porte-parole de l’aéroport. Mais mardi soir, en plus des annulations, plus de 30 vols avaient dû être déroutés sur Stuttgart, Genève ou Bâle. En conséquence, de nombreux appareils et équipages faisaient défaut mercredi matin à Zurich-Kloten. Les perturbations ont concerné à la fois les atterrissages et les décollages.

Des exceptions ont été accordées après l’heure limite de 23h30 afin de réduire les désagréments pour les passagers. Ainsi, 14 appareils ont pu encore atterrir et 15 autres décoller au-delà de l’horaire habituel.

Les passagers qui ont dû passer la nuit à l’aéroport se sont vu remettre, pour certains, des équipements («kits») pour dormir, et les services de sécurité et de contrôle sont restés ouverts plus longtemps.