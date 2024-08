Des habitants de Brienz (BE) évacués peuvent visiter leur maison

(Keystone-ATS) Les habitants évacués de Brienz (BE) pourront visiter pendant 15 minutes leur logement, accompagnés de pompiers. En raison de la pluie persistante, cette visite avait d’abord été annulée samedi matin.

Seuls les bâtiments autorisés et signalés peuvent être pénétrés, a précisé l’Organe régional de conduite (ORC) du lac de Brienz à l’agence Keystone-ATS. La situation autour du Milibach est sous contrôle, mais des précipitations continues sont prévues jusqu’à dimanche soir.

Plus de 150 bénévoles sont à l’œuvre à Brienz pendant la fin de semaine. Les machines travaillent à dégager le lit du ruisseau et pour compenser les points faibles du système de protection provisoire. L’objectif est de permettre l’écoulement de l’eau en ligne droite jusqu’au lac de Brienz. Les ruisseaux Lammbach, Glyssibach et Trachtbach sont également sous surveillance.

Six maisons interdites

Lundi dernier, une tempête a durement frappé ce village de l’Oberland bernois. Quelque 70 personnes ont dû être évacuées. Les intempéries n’ont pas provoqué de pertes humaines: seules deux personnes ont été blessées.

Six maisons du village, marquées d’une croix rouge, menacent de s’effondrer et il est donc interdit d’y pénétrer. Trente autres sont endommagées plus ou moins sévèrement. Les décombres du quartier inondé d’Aenderdorf s’élèvent à environ cinq mètres.

En 2005, le village de l’Oberland bernois avait été fortement endommagé suite à des intempéries. Depuis, d’importantes mesures de protection ont été réalisées, dont la construction d’un dépotoir à alluvions sur le ruisseau Mühlebach.