Des millions pour aménager la pointe de la Jonction et les Vernets

L'exécutif de la Ville de Genève propose à son délibératif l'ouverture de plusieurs crédits pour plus de 66 millions de francs afin d'aménager la pointe de la Jonction et l'esplanade des Vernets. Objectif: créer de nouveaux espaces verts.

(Keystone-ATS) Quatre crédits totalisant plus de 35,6 millions sont destinés aux travaux d’aménagement paysager de la pointe de la Jonction et du sentier des Saules, a indiqué mercredi le Conseil administratif de la Ville de Genève. Ce montant inclut aussi l’acquisition de parcelles appartenant à l’Etat de Genève, d’une emprise totale de 20’632 mètres carrés.

Le projet prévoit de rendre au sentier des Saules ses qualités de promenade, avec la plantation de davantage d’arbres et arbustes. Des accès supplémentaires à l’eau et de nouvelles plateformes seront aménagés au bord du Rhône. D’autres infrastructures de baignade et de détente seront installées dans le prolongement, en direction de la pointe de la Jonction. Cette dernière ne sera pas transformée.

Une partie du couvert de l’ancien dépôt des TPG sera conservé pour accueillir des événements, tandis que le reste sera transformé en parc. Du côté de l’Arve, deux îles seront créées pour accueillir un jardin partagé et un verger d’arbres fruitiers. Une équipe spécialisée sera mandatée pour gérer l’occupation du site en attendant le lancement des travaux du parc.

Ruisseau artificiel

Aux Vernets, la Ville de Genève veut concrétiser le projet lauréat, en 2022, du concours d’aménagement de l’esplanade du centre sportif. Alors que 1500 logements sont en cours de construction dans cette partie du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV), le parking actuel va être transformé en parc, tandis que la rue Hans-Wilsdorf sera végétalisée et essentiellement dédiée à la mobilité douce.

Intitulé « L’eau et la terre », le projet prévoit la plantation de 192 arbres et la création d’un ruisseau artificiel qui irriguera le parc avant de se jeter dans l’Arve. Le futur aménagement permettra de préserver les berges de la rivière et de développer la biodiversité. Les eaux de pluie seront restituées au sous-sol et aux végétaux.