Des piliers de pont pour les mordus d’escalade à Berne

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les amateurs d’escalade peuvent désormais grimper sur deux piles de pont du viaduc de Felsenau à Berne. L’installation a été inaugurée samedi lors d’une cérémonie.

Au total, 14 voies d’escalade et plus de 1800 prises sont à disposition. Les plus téméraires peuvent grimper jusqu’à une hauteur de 40 mètres.

Le projet a été financé en grande partie par la section bernoise du Club alpin suisse (CAS). De plus, un crowdfunding a été organisé et la ville a participé aux frais initiaux.

L’escalade est un sport qui se développe rapidement et qui a gagné de nouveaux amateurs avec les championnats du monde d’escalade à Berne, a fait savoir la ville. Cette installation d’escalade sur le viaduc permet de créer une nouvelle offre sportive.

Le viaduc de Felsenau de l’autoroute A1 a été mis en service en 1975. L’Office fédéral des routes (OFROU) a donné son feu vert en 2020 pour les murs d’escalade.