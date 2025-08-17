Deux astronomes jurassiens soutenus par The Planetary Society
Deux astronomes amateurs jurassiens, Damien Lachat et Michel Ory, ont obtenu une bourse de 12'800 dollars décernée par The Planetary Society pour leurs travaux de surveillance des astéroïdes. Ce programme de bourses vise à soutenir la défense de la Terre contre les impacts d'astéroïdes.
(Keystone-ATS) Les deux astronomes mènent leurs observations à l’Observatoire MOSS au Maroc et à l’Observatoire astronomique jurassien à Vicques. Cette aide financière leur permettra d’acquérir une nouvelle caméra, indique jeudi The Planetary Society sur leur site Internet.
Le programme de bourses Shoemaker Near-Earth Object (NEO) soutient des «astronomes amateurs très avancés dans le monde entier dans leurs efforts pour trouver, suivre et caractériser les astéroïdes proches de la Terre», précise l’organisation. Cette année, une dizaine de lauréats ont été distingués.
The Planetary Society est une organisation spatiale à but non lucratif basée aux Etats-Unis. Elle se consacre à faire progresser les sciences spatiales et l’exploration de l’espace.