La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

Keystone-SDA

En Suisse, deux personnes sur trois utilisent régulièrement plusieurs langues au quotidien. Il s'agit souvent des langues nationales. L'idiome non national le plus répandu est l'anglais.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) C’est en Suisse romande que l’on trouve le plus grand nombre de personnes plurilingues (66%), indique jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Et les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à utiliser plusieurs langues au travail, en famille ou sur Internet.

Familles plurilingues

Ainsi, 81% des 15-24 ans utilisent plusieurs langues, contre 38% seulement des 65 ans et plus. Pour certains, le multilinguisme commence très tôt: 38% des enfants et des jeunes de moins de 15 ans entendent au moins deux langues à la maison. Environ un enfant sur cinq parle plusieurs langues avec ses parents.

Outre les langues nationales, c’est l’anglais qui est le plus souvent utilisé. Dans l’espace germanophone, davantage de personnes ont recours à l’anglais qu’au français et, en Suisse romande, plus souvent qu’à l’allemand. Selon l’OFS, une bonne moitié des personnes âgées de 15 à 64 ans estiment que leurs propres connaissances de l’anglais sont bonnes ou très bonnes.

L’espagnol et le portugais sont surtout répandus en Suisse romande, tandis que l’albanais, le bosniaque, le croate, le monténégrin et le serbe sont plutôt parlés en Suisse alémanique.

Un quart apprend des langues

Près d’un quart de la population âgée de 25 ans et plus apprend une ou plusieurs langues. Les plus apprises ou approfondies sont l’anglais, l’allemand et le français. Pour l’allemand et le français, cela se fait surtout pour des raisons professionnelles. En revanche, les gens veulent apprendre l’anglais plutôt pour les vacances et les voyages.

L’enquête révèle que le français est principalement appris à l’école. Quant à l’allemand, les gens l’acquièrent surtout dans le cadre de leur travail ou de cours de langue.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision