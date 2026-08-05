Disney augmente ses recettes et annonce un partenariat avec TikTok

Keystone-SDA

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Disney a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7%, soutenu par ses parcs d'attractions et son offre de streaming. Le géant américain a conclu un accord avec TikTok pour autoriser l'utilisation d'extraits publiées sur la plateforme asiatique.

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(Keystone-ATS) «TikTok offrira à ses créateurs l’accès à des ressources liées à des centaines de films et de séries tirés de l’immense catalogue de franchises emblématiques et de propriétés intellectuelles appréciées de Disney», écrit l’entreprise dans un communiqué, citant notamment l’univers des films Pixar, Marvel ou «Star Wars».

Cet accord sera lancé en phase pilote aux États-Unis dans les prochains mois avant d’être éventuellement étendu à d’autres pays, explique Disney. Les créateurs participant au programme verront leurs vidéos également diffusées sur une nouvelle rubrique de la plateforme Disney+.

«Les contenus créés par les fans jouent un rôle de plus en plus important dans la façon dont les publics découvrent et s’impliquent (…) dans le divertissement», avance Disney.

Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 7%, soutenu par ses parcs d’attractions, son offre de streaming et le succès en salles de «Toy Story 5», malgré un bénéfice net divisé par deux par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 25,2 milliards de dollars lors du troisième trimestre de son exercice décalé 2026, contre 23,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net part du groupe s’est établi à 2,63 milliards de dollars, en fort repli sur un an mais au-dessus des attentes des analystes.

Cette chute du bénéfice sur un an s’explique par un effet de comparaison défavorable avec l’an passé. Au troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025, le résultat net de Disney avait en effet été gonflé par un avantage fiscal exceptionnel de près de 3,3 milliards de dollars, lié à un changement de classification fiscale de la plateforme de streaming Hulu aux États-Unis.

La branche regroupant les parcs d’attractions, les navires de croisière et les produits dérivés a vu ses revenus progresser de 10% pour atteindre près de 10 milliards de dollars.

Le groupe explique cette performance par une hausse des dépenses par visiteur dans ses parcs américains et par la mise en service de nouveaux bateaux de croisière, qui viennent compenser «une faiblesse» observée dans les parcs d’attraction en Asie.

Sur le front du streaming, ses plateforme Disney+ et Hulu ont connu une croissance de 15% des revenus liés aux abonnements par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Côté cinéma, les studios ont profité de la sortie de «Toy Story 5», dont les recettes au box-office mondial ont déjà franchi la barre du milliard de dollars.

En revanche, Disney concède que le film «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» ainsi que la version en prise de vues réelles de «Vaiana» ont réalisé «des performances inférieures» à ses propres «attentes».