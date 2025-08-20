La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Droits de douane: PlayStation et Pepsi augmentent leurs prix aux USA

Keystone-SDA

Sony a annoncé mercredi augmenter les prix de ses consoles PlayStation de 50 dollars aux Etats-Unis à cause de "l'environnement économique difficile". Une référence aux droits de douane américains qui affectent de nombreux secteurs, des jeux vidéo aux boissons.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «A l’instar de nombreuses entreprises internationales, nous continuons d’évoluer dans un environnement économique difficile», a indiqué le géant japonais du divertissement. «En conséquence, nous avons pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente conseillé des consoles PlayStation 5 aux Etats-Unis», a poursuivi Isabelle Tomatis, une des vice-présidentes du groupe.

Le géant américain des snacks PepsiCo pourrait lui augmenter le prix de ses boissons gazeuses d’environ 10% pour «atténuer les effets des droits de douane» notamment sur l’aluminium, matériau essentiel pour la fabrication de canettes, selon la revue spécialisée Beverage Digest.

Evoquant un «paysage douanier complexe et dynamique», le fabriquant de boissons énergisantes Monster Beverages pourrait lui aussi renchérir le prix de ses boissons aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’international.

Le président américain Donald Trump a signé au début du mois un décret rendant effectif, depuis le 7 août, les droits de douane supplémentaires imposés aux pays des 90 principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Les droits de douane s’établissent désormais entre le seuil minimal de 10%, sur la majorité des produits entrant aux Etats-Unis, et vont jusqu’à 50%, en passant par les 39% imposés à la Suisse. Les produits japonais sont affectés à hauteur de 15% minimum, en plus des taux appliqués avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a récemment estimé à environ 100 millions de dollars sur l’exercice 2026 l’impact des nouveaux droits de douane et envisage d’adapter ses prix pour compenser ce surcoût.

