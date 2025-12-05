Ecole de commerce dans quatre régions: nouveau cursus adopté

Keystone-SDA

L'Etat de Vaud a adopté le nouveau cursus de ses Ecoles de commerce pour la rentrée 2026. Les élèves suivront une grille horaire qui renforce les bases théoriques ainsi qu'un apprentissage pratique progressif pour mieux les préparer tant aux études supérieures qu'à une entrée sur le marché du travail.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le gouvernement avait annoncé en mai qu’à partir de la rentrée 2026, le cursus d’Ecole de commerce ne pourra plus se faire en gymnase comme c’est le cas actuellement, mais uniquement dans les écoles professionnelles commerciales de Lausanne, d’Aigle et de Nyon. Vendredi, le Canton a annoncé que cette formation serait aussi dispensée à Yverdon-les-Bains (au Centre professionnel du Nord vaudois – CPNV).

L’Ecole de commerce propose une formation à plein temps en école, pendant trois ans, suivie d’une année de stage en entreprise. A l’issue de ce cursus, les élèves obtiennent simultanément leurs deux diplômes: un Certificat de capacité (CFC) et une maturité professionnelle (MP) «Economie et services, type économie». Le but est d’offrir le choix entre la poursuite d’études dans une HES ou l’entrée dans la vie active, rappelle le canton.

Allemand renforcé

«La nouvelle grille horaire renforce les disciplines fondamentales et les domaines-clés du commerce pour favoriser la réussite des élèves. Les mathématiques, les finances et la comptabilité bénéficient de davantage d’heures. Dès le début du cursus, les élèves consolideront aussi leur maîtrise du français et de l’allemand», expliquent les services du conseiller d’Etat en charge de l’éducation Frédéric Borloz.

Plusieurs choix ont dû être opérés. L’italien a été retiré du tronc commun au profit du renforcement de l’allemand, tout en restant disponible dans les spécialisations à choix. Dans le complément au CFC, les arts visuels et la musique ne figurent plus au programme.

Une approche philosophique, notamment à travers l’enseignement des principes éthiques, est intégrée aux cours de français, d’économie et de droit. En résumé, selon le Département de la formation (DEF), la culture générale est développée, avec des bases plus solides et une orientation commerciale.

Pas d’impact pour le cursus en cours

Ces modifications n’ont pas d’impact pour les élèves qui sont déjà en formation, souligne le DEF. Les élèves déjà engagés dans l’Ecole de commerce au sein d’un gymnase pourront d’ailleurs continuer leur formation en restant dans le même établissement jusqu’en 2029.

Pour rappel, la sortie de l’Ecole de commerce des gymnases vaudois a suscité les critiques et les inquiétudes des syndicats de l’enseignement. Ils ont dénoncé une décision «unilatérale et opaque» de la part des services de M. Borloz. Ils regrettent «la fin de non-recevoir du DEF à leurs revendications», soit l’ouverture de négociations, des garanties sur le transfert des enseignants touchés et leurs conditions de travail.