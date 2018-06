Du côté de la presse, 24HeuresLien externe et La Tribune de Genève s’en prennent directement au président du conseil d’administration Urs Schwaller. Car même si la directrice démissionnaire Susanne Ruoff «n’est pas une oie blanche innocente qu’on sacrifie sur l’autel jaune», ce qui frappe, «c’est la facilité avec laquelle le conseil d’administration échappe à toute critique sérieuse. Son président, Urs Schwaller, arrivé en 2016, s’exonère pratiquement de toute responsabilité. Pourtant, quand on touche 250’000 francs pour un 50%, c’est la moindre des choses d’avoir les oreilles grandes ouvertes et de débusquer à temps les problèmes dans l’entreprise».

Le séisme CarPostal fait trembler jusqu’au sommet de l’Etat swissinfo.ch/mam avec l’ats et la RTS (Téléjournal du 11 juin 2018) 12. juin 2018 - 10:20 Suite au scandale CarPostal, le gouvernement a annoncé hier des mesures d’une ampleur rarement vue en Suisse. Il exige notamment un audit externe de la gouvernance de toutes les entreprises liées à la Confédération, afin de restaurer une confiance dans le service public sérieusement mise à mal. «Inexcusables», c'est ainsi que Doris Leuthard, ministre de tutelle de La Poste a qualifié les agissements au sein de CarPostal, lundi devant la presse. Le Conseil fédéral a donc décidé de ne pas accorder de décharge au conseil d'administration de La Poste pour les événements liés aux subventions perçues de manière indue par les sociétés de CarPostal. En outre, après la démission de la directrice générale de La Poste Susanne Ruoff, c’est toute la direction de CarPostal qui a été remerciée. Le Conseil fédéral a aussi annoncé que la société KPMG SA sera encore l'organe de révision du géant jaune en 2018 mais la collaboration cessera ensuite «afin d'assurer un nouveau départ». Et finalement, le gouvernement s'est, pour la première fois, prononcé sur les rémunérations. Il attend qu'à l'image des conseils d'administration des CFF (chemins de fer) et de Skyguide (contrôle aérien), celui de La Poste revoie à la baisse le plafond de rémunération des organes suprêmes de direction pour l'exercice 2020. Président du conseil d’administration de La Poste depuis deux ans, Urs Schwaller qualifie lui aussi ce qui s’est passé d’«inadmissible» Ancienne régie fédérale, née de la scission des historiques PTT en un service postal (incluant les lignes de car) et un service de télécoms (Swisscom), La Poste est une structure hybride, où certains secteurs doivent faire des bénéfices et d’autres n’en ont pas le droit. Derrière cette affaire, c’est le vieux débat entre service public et exigence de rentabilité sur le modèle privé qui se profile. Quant aux mobiles de cette gigantesque tricherie, ils restent un mystère. L’enquête encore en cours de la police fédérale permettra peut-être de le lever. Urs Schwaller dans le collimateur de la presse Les réactions des partis politiques restent modérées. La gauche et les Verts voient sans surprise dans ce scandale la rançon de la philosophie du profit appliquée au service public. Du côté de la presse, 24Heures et La Tribune de Genève s’en prennent directement au président du conseil d’administration Urs Schwaller. Car même si la directrice démissionnaire Susanne Ruoff «n’est pas une oie blanche innocente qu’on sacrifie sur l’autel jaune», ce qui frappe, «c’est la facilité avec laquelle le conseil d’administration échappe à toute critique sérieuse. Son président, Urs Schwaller, arrivé en 2016, s’exonère pratiquement de toute responsabilité. Pourtant, quand on touche 250’000 francs pour un 50%, c’est la moindre des choses d’avoir les oreilles grandes ouvertes et de débusquer à temps les problèmes dans l’entreprise». Discours similaire dans le Bund. Le quotidien bernois rappelle qu’Urs Schwaller, comme il l’a admis devant la presse, «n’a pas lu de manière suffisamment critique un rapport interne sur CarPostal en 2016. Mais même s’il ne s’est pas disqualifié aux yeux du Conseil fédéral, et que le ministre Doris Leuthard le protège, il n’aurait pas pu se plaindre si gouvernement en était arrivé à une conclusion différente». Le Temps, pour sa part, se demande si «vingt ans après la séparation des ex-PTT, la Poste ne doit-elle pas subir une nouvelle cure de jouvence? Plus que jamais, CarPostal semble être un corps étranger au sein du groupe. […] Le moment n’est-il pas venu d’envisager l’autonomisation du transport par car, voire sa reprise par un autre opérateur? A l’heure de l’arrivée en Suisse de bus longue distance, la question est plus que justifiée».