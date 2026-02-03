Economiesuisse fixe ses priorités dans la situation actuelle tendue

Keystone-SDA

Des accords commerciaux diversifiés, moins d'endettement public et moins de charges administratives: economiesuisse a fixé mardi ses priorités pour défendre la place économique helvétique en 2026, dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques mondiales.

(Keystone-ATS) Les tensions persistantes à l’international pèsent sur l’économie nationale, indique economiesuisse dans un communiqué. Le pays a donc besoin d’une «politique économique fiable qui mise sur une large diversification des relations commerciales et des conditions-cadres attractives». L’accord avec les Etats-Unis, celui avec le Mercosur et le paquet avec l’UE sont importants et ne doivent pas être dressés les uns contre les autres.

La maîtrise de l’endettement public en Suisse est aussi une priorité de la faîtière économique. Celle-ci soutient le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération «dans son intégralité».

Economiesuisse souligne le poids de la dette, mais aussi celui de la réglementation. «L’année 2026 doit être placée sous le signe d’une réduction de la bureaucratie.»