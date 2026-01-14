Effets contrastés des tarifs douaniers US pour le Jura bernois

Keystone-SDA

L'abaissement des conditions douanières américaines de 39% à 15% soulage à court terme quelques acteurs industriels de la région Grand Chasseral. Mais cela ne s'avère pas suffisant pour rassurer fondamentalement les entreprises en raison d'exceptions importantes dans les tarifs appliqués.

(Keystone-ATS) D’un point de vue des PME, la baisse obtenue en décembre paraît plutôt de nature politique alors que certains aspects ne semblent pas avoir été négociés en détail, constate la Chambre d’économie publique Grand Chasseral (CEP). «Il faut se garder de conclure que les complications infligées en 2025 sont résorbées», estime cette institution dans son baromètre industriel publié mercredi.

Selon la CEP, seules certaines entreprises jugent que des conditions de taxation comparables aux grandes zones de concurrence comme l’Union européenne (UE) ou le Japon améliorent à court terme leur situation. Il s’agit principalement d’acteurs qui connaissent une «activité satisfaisante sur le marché américain».

Enthousiasme tempéré

Pour les autres, cet abaissement ne développe pas d’effets positifs à court terme et n’améliore pas les projections pour 2026. Des interrogations subsistent en raison des exceptions à l’accord qui touchent par exemple les entreprises suisses utilisant de l’acier ou de l’aluminium dans le domaine des machines et des équipements.

Pour la Chambre d’économie publique Grand Chasseral, une attention particulière doit être portée à cet aspect sans quoi l’accord obtenu ne soulagera pas les entreprises suisses d’une pression lourde à supporter dans les conditions actuelles.

Pour son directeur Patrick Linder, une remise en question de la place industrielle suisse s’est développée progressivement et ses effets se révèlent profonds. Selon les entreprises du Jura bernois sondées pour le baromètre, le contexte industriel incertain devrait encore se détériorer légèrement durant le 1er semestre 2026.

Aux yeux de la CEP, une prise de conscience politique urgente est nécessaire pour éviter la perte des capacités stratégiques et de compétences qui ont fait le succès économique de la Suisse.