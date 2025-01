Election au Conseil d’Etat: 19 candidats dont sept femmes

Keystone-SDA

Dix-neuf personnes, dont sept femmes, sont en lice pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois le 23 mars. La gauche et la droite ont fait des listes communes. Hormis ces blocs, deux vert'libéraux et sept outsiders masculins sont en course.

(Keystone-ATS) Les 19 candidats (21 en 2021) sont répartis sur dix listes, a indiqué lundi la Chancellerie d’Etat. Le 2e tour est agendé au 13 avril.

Le Conseil d’Etat est composé actuellement de trois PLR (Alain Ribaux – qui se retire – Laurent Favre et Crystel Graf) et deux PS Florence Nater et Frédéric Mairy). Outre les deux sortants, la liste de droite comporte le chef du groupe PLR au Grand Conseil, Quentin Di Meo, l’UDC Thierry Brechbühler, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, et la députée du Centre Manon Freitag.

A gauche, outre les sortants, la liste est composée de la conseillère aux Etats Céline Vara, de la députée Christine Ammann Tschopp et la cheffe de groupe VertPOP au Grand Conseil, Sarah Blum.