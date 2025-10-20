Emissaires américains en Israël au lendemain de violences à Gaza

Keystone-SDA

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Des violences meurtrières la veille y ont fait craindre un effondrement de la trêve.

4 minutes

(Keystone-ATS) Après une série de frappes israéliennes dimanche à Gaza en réponse, selon Israël, à des attaques du mouvement islamiste Hamas, le président américain Donald Trump a assuré que le cessez-le-feu était toujours en vigueur. Le Hamas a démenti les accusations d’Israël.

MM. Witkoff, l’émissaire de M. Trump, et Kushner, son gendre, doivent avoir des discussions avec des responsables israéliens sur la situation à Gaza, selon l’ambassade américaine.

Dans le même temps, une source de sécurité israélienne a annoncé lundi la réouverture du point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et Gaza, par lequel transite l’aide humanitaire pour le territoire palestinien, après sa fermeture la veille.

Les violences de dimanche étaient les premières de cette ampleur depuis l’entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre, après un accord entre le Hamas et Israël basé sur le plan de M. Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza.Celle-ci a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

La Défense civile, opérant sous l’autorité du Hamas, a fait état d’au moins 45 Palestiniens tués dimanche, dont des civils et un journaliste, dans les frappes israéliennes.

Dimanche soir, l’armée israélienne a annoncé cesser ses frappes et reprendre l’application du cessez-le-feu, après avoir mené des bombardements à Gaza en accusant le Hamas d’avoir violé la trêve. Elle a également annoncé la mort de deux soldats au combat dimanche à Rafah, dans le sud du territoire.

«Des rebelles»

Selon un responsable israélien, le Hamas a tiré sur les troupes à Rafah et des combattants palestiniens qui s’étaient approchés de zones de contrôle israélien à Beit Lahia, dans le nord, ont été «éliminés lors d’une frappe».

Le Hamas a affirmé n’avoir «aucune connaissance d’incidents ou d’affrontements» à Rafah et a réaffirmé son «engagement total à mettre en oeuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu le cessez-le-feu.»

«Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents», a déclaré dimanche Donald Trump à propos du Hamas, «ils ont tiré des coups de feu, et nous pensons que leurs dirigeants ne sont peut-être pas impliqués là-dedans». Il a blâmé «certains rebelles au sein du mouvement».

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

De son côté, le vice-président américain JD Vance a minimisé les violences à Gaza. «Nous pensons donc que le cessez-le-feu a toutes les chances d’offrir une paix durable. Il y aura des hauts et des bas, et nous devrons surveiller la situation», a-t-il ajouté.

Un membre de l’administration Trump doit se rendre «certainement» en Israël «dans les prochains jours» pour évaluer la situation, selon lui. «Ce pourrait être moi», a-t-il avancé.

Retour de corps

En vertu de la première phase de l’accord, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, les 20 otages vivants qu’il détenait encore depuis l’attaque du 7 octobre et a rendu jusque-là 12 des 28 dépouilles d’otages toujours retenues à Gaza.

Dimanche, le Hamas a annoncé avoir trouvé un 13e corps d’otage à Gaza, s’engageant «si les conditions le permettent» à le restituer à Israël. Mais il n’y a eu aucune annonce sur une telle restitution.

Israël conditionne la réouverture du poste-frontière avec l’Egypte de Rafah, crucial pour l’entrée de l’aide, à la remise de tous les otages décédés.

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l’amnistie ou l’exil de ses combattants ainsi que la poursuite du retrait israélien de Gaza, des points qui restent sujets à discussion.