Emmanuel Macron ouvre un Salon de l’agriculture sans vaches

Keystone-SDA

Emmanuel Macron a inauguré samedi le Salon de l'agriculture à Paris, sans vache pour la première fois depuis la création en 1964 de ce rendez-vous annuel très politique sur fond de colère de ce secteur en France, première puissance agricole européenne.

(Keystone-ATS) Ces derniers mois, une partie des agriculteurs ont manifesté avec leurs tracteurs dans les villes et sur les autoroutes de France, pour contester la gestion d’une maladie bovine par le gouvernement mais aussi exprimer leurs inquiétudes quant à l’accord UE-Mercosur et l’avenir de la Politique agricole commune (PAC).

Traditionnellement, le chef de l’Etat rencontre les syndicats agricoles après avoir coupé le ruban du Salon de l’agriculture, qui se déroule jusqu’au 1er mars dans le sud de la capitale et qui a accueilli en 2025 plus de 600’000 visiteurs.

Cette année, néanmoins, deux syndicats contestataires, la Confédération paysanne et la Coordination rurale, avaient annoncé refuser cette invitation – le second acceptant finalement une rencontre samedi.

Eternelles promesses, regrette le syndicat

La Confédération paysanne, troisième syndicat qui a tout de même son stand au salon, a réitéré son boycott, dénonçant une «cogestion insupportable» entre le gouvernement et l’alliance FNSEA-JA, seul syndicat agricole officiellement considéré comme une organisation patronale qui domine encore le secteur.

En revanche, l’Elysée a annoncé en milieu de matinée une rencontre entre Emmanuel Macron et Bertrand Venteau, le président de la Coordination rurale, dont l’ascension ébranle l’hégémonie de la FNSEA.

«Il nous a promis une énième réunion à l’Elysée avec les autres syndicats et les filières. Mais, ça fait deux ans qu’on porte les mêmes choses, il a juste à les mettre en application», a déploré Bertrand Venteau à la sortie du rendez-vous.

Accompagné d’un dispositif policier particulièrement important cette année – 250 policiers en civil – le chef de l’Etat a découvert à son arrivée le stand de l’éleveur martiniquais André Prosper, qui l’a invité à venir sur son île après avoir dû renoncer à amener sa vache brahmane Biguine, qui devait être l’égérie de l’édition 2026.

Car cette année, les organismes de sélection des races bovines ont décidé de ne pas convoyer les vaches qui participent d’habitude au concours général agricole, en raison de la dermatose nodulaire bovine (DNC) détectée en juin dernier dans le pays.

Succession de crises

Trois hivers de suite, les agriculteurs français ont sorti les tracteurs des hangars. En 2024 pour demander du revenu, de la considération et un avenir, en 2025 pour demander la concrétisation des promesses, repoussées par l’instabilité gouvernementale.

En 2026, c’est la gestion de la DNC dans le Sud-Ouest qui a fait déborder le vase, s’ajoutant aux inquiétudes sur l’accord de libre-échange UE-Mercosur, une balance commerciale agroalimentaire au bord du déficit et des aléas climatiques toujours plus intenses…

«On peut se féliciter d’être en train de gagner durablement le combat contre la dermatose», a néanmoins déclaré Emmanuel Macron samedi matin. Aucun nouveau foyer n’est apparu depuis le 2 janvier et des restrictions ont été levées dans le Sud-Ouest vendredi.

Le président français a rencontré les responsables de la FNSEA et des JA, qui avaient accepté l’invitation.

«Ce qui nous intéresse c’est l’année qui lui reste dans son mandat», a déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

Les deux syndicats espèrent que le chef de l’Etat pèsera dans les négociations sur le budget de la politique agricole commune post-2027, après avoir obtenu environ 9 milliards d’euros par an pour l’agriculture française sur la précédente PAC (2023-2027).

«On a évidemment reparlé du Mercosur mais on a un accord (négocié par l’UE) avec l’Australie qui ne nous convient pas», a ajouté M. Rousseau.

En amont de la présidentielle 2027 mais surtout des élections municipales de mars, les personnalités politiques se succéderont malgré tout jusqu’au dimanche 1er mars parmi les centaines de stands.

Depuis dix ans, le nombre d’agriculteurs n’a cessé de baisser en France et les crises se sont accumulées.

Les tempêtes et les crues qui ont submergé de nombreuses cultures ces derniers jours ont assombri encore plus les esprits des agriculteurs, dont beaucoup n’ont pas la tête à la fête.