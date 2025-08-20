La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
En travaux, la ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira bien lundi matin

Keystone-SDA

Les usagers de la ligne CFF Fribourg-Berne pourront, comme prévu, retrouver leurs habitudes dès lundi matin. Les travaux d'envergure menés ces huit dernières semaines, pour quelque 90 millions de francs, s'achèveront "ponctuellement" dimanche.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’annonce a été effectuée mercredi à Schmitten (FR). La localité singinoise a bénéficié, dans le cadre des chantiers, d’une modernisation totale de sa gare. Ceux-ci ont impliqué aussi le réaménagement des aiguillages de l’est de la gare de Fribourg et le renouvellement de 8 kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne.

Plus de 200 ouvriers ont été à l’œuvre dans un «environnement sécurisé», grâce à la fermeture complète d’une ligne qui accueille 33’000 voyageurs quotidiennement en moyenne. Les trains y circuleront à nouveau normalement dès lundi à 4h00, a précisé l’ancienne régie fédérale, qui a répété avoir accompli des travaux «intensifs».

Jusqu’à la remise en service, les travaux se poursuivent «à plein régime». Le bourrage des voies est en cours d’achèvement.

