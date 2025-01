Energies renouvelables: la Chine bat un nouveau record mondial

La Chine a battu en 2024 son propre record mondial en termes d'installations de capacités de production d'énergie renouvelable, selon des données officielles chinoises publiées mardi.

(Keystone-ATS) Le pays a installé l’an passé quelque 277 gigawatts (GW) de nouvelles capacités en solaire, contre 217 GW en 2023, et 80 GW de nouvelles capacités en éolien, également plus que l’année précédente, selon des chiffres publiés par l’Administration nationale de l’Energie (NEA).

Le pays, qui est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, est aussi depuis quelques années celui qui connaît la hausse la plus fulgurante en matière d’installation de capacités renouvelables.

Pékin veut atteindre son pic d’émissions de CO2 en 2030 et parvenir à la neutralité carbone en 2060. Sa capacité totale installée est désormais de 887 GW en solaire et de 521 GW en éolien, soit plus de 15% de plus que l’objectif de 1200 GW installés au total en 2030 qu’avait fixé le président Xi Jinping en 2020.

50 milliards de dollars

Le pays, qui construit davantage de capacités en solaire et en éolien que le reste du monde cumulé, a investi plus de 50 milliards de dollars dans le domaine de 2011 à 2022, selon des données de l’Agence internationale de l’énergie.

La deuxième économie mondiale reste toutefois fortement dépendante du charbon. Elle a cependant réduit de 83% les autorisations de construction d’usines électriques au charbon au premier semestre 2024.