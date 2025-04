Entretien avec les trois animatrices de l’ESC

Keystone-SDA

Sandra Studer, Hazel Brugger et Michelle Hunziker animeront le Concours Eurovision de la chanson (ESC) à la mi-mai à Bâle. Vivre dans des univers télévisuels totalement différents leur convient parfaitement, expliquent-elles dans un entretien.

(Keystone-ATS) Sandra Studer est présentatrice depuis de nombreuses années sur la télévision alémanique SRF. En 1991, elle s’est classée 5e à l’ESC sous son nom de chanteuse Sandra Simo. Elle a ensuite commenté pendant plusieurs années l’ESC sur SRF. Cette année, elle coprésentera les demi-finales avec Hazel Brugger.

Hazel Brugger est humoriste et animatrice réputée pour son sarcasme. Après des débuts en Suisse, elle s’est fait connaître du grand public en Allemagne comme journaliste dans l’émission « heute-show » de la chaîne allemande ZDF.

La présentation de la finale est confiée à Michelle Hunziker. Née au Tessin, l’animatrice a grandi en Suisse alémanique. Elle est surtout connue comme présentatrice à la télévision en Italie, mais aussi en Allemagne et en Suisse.

Univers télévisuels différents

Les trois animatrices travaillent dans les médias, mais dans des univers télévisuels différents. C’est l’avantage de l’ESC, a déclaré Sandra Studer lors d’un entretien avec l’agence Keystone-ATS et d’autres médias: « Plus on se ressemble, plus le spectacle est ennuyeux ». Hazel Brugger a ajouté: « L’ESC vit depuis toujours de contrastes, les ballades côtoient les beats et le métal ».

Hazel Brugger est étonnée de la rapidité avec laquelle elle et les deux autres animatrices ont formé une communauté. « On a l’impression d’être dans un film de fureur à la Ocean Eleven. Chacune a son domaine d’expertise pour lequel elle est engagée. Nous nous complétons parfaitement ».

La répartition de la modération entre les trois animatrices n’est pas encore définie. « La cordialité de Michelle sera perceptible lors des échanges avec les candidates et les candidats, tandis que le caractère décontracté et spontané de Hazel pourra se manifester lorsqu’elle se rendra dans les coulisses ou entrera en contact avec les fans. Je prendrai certainement en charge une partie du vote », a déclaré Sandra Studer. Chacune doit pouvoir exprimer ses compétences et en même temps, « nous voulons apparaître comme une unité ».

Mères de huit filles

Ce qu’elles ont en commun dans leur vie privée est plus important pour le sentiment d’union que ce qu’elles partagent sur le plan professionnel, disent-elles. « Ensemble, nous avons huit filles, ça a tout de suite été un sujet de discussion lors de notre rencontre », a déclaré Sandra Studer. Et Michelle Hunziker d’ajouter: » Lorsque nous nous sommes rencontrées, j’ai tout de suite eu le sentiment que nous étions trois mamans, pas des divas ».

La modération est strictement définie. Pour un événement d’une telle ampleur, suivi en direct par 160 millions de téléspectateurs, on définit clairement ce qui doit être dit et en combien de temps. « En revanche, nous sommes libres de participer à l’élaboration du script lors de la planification », explique Michelle Hunziker.

Les consignes strictes de l’animation n’empêcheront pas Hazel Brugger d’apporter des moments d’humour. « Pour la créativité, il n’y a rien de pire que d’avoir toute la liberté du monde. Il n’en sort que des bêtises », explique-t-elle. L’humour peut très bien profiter d’un « cadre bien défini ».

Les trois femmes animeront le show en anglais, mais la Suisse, pays multilingue, sera aussi présentée au public. « Nous allons bien sûr parler de la Suisse, de son histoire, de ses traditions », souligne Michelle Hunziker. « Le fait que l’ESC se déroule ici est une grande opportunité pour la Suisse de se montrer au monde ».