Environ 430 civils tués récemment dans l’est de la RDC selon l’ONU

L'ONU condamne la récente augmentation des violences perpétrées par le M23 et d'autres groupes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis un mois. Selon ses indications, environ 430 civils ont été tués depuis le 9 juillet.

(Keystone-ATS) Mercredi à Genève, le haut commissaire aux droits de l’homme Volker Türk s’est dit « consterné » par les attaques du M23 qui ont fait plus de 310 victimes dans quatre villages au Nord-Kivu. Celles-ci, qui ont eu lieu malgré le récent cessez-le-feu signé au Qatar, font partie des plus meurtrières depuis le retour du M23, soutenu par le Rwanda, il y a trois ans.

La plupart des victimes étaient des agriculteurs qui campaient dans leurs champs. « Toutes les attaques contre les civils doivent s’arrêter immédiatement et les responsables doivent être poursuivis », affirme le haut commissaire.

Parmi les autres groupes, les Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué près de 120 personnes dans plusieurs incidents en Ituri, dont 40 chrétiens pendant une messe et 70 civils d’un village. Trois civils ont eux été tués par le CODECO, également en Ituri. De leur côté, les membres du groupe Raia Mutomboki/Wazalendo ont violé huit femmes fin juillet au Sud-Kivu.

Se conformer au cessez-le-feu

Le haut commissaire réitère son appel à honorer les droits humains et le droit international humanitaire (DIH). Il demande aussi aux autorités congolaises et au M23 de se conformer au cessez-le-feu signé il y a trois semaines au Qatar, quelques semaines après un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Les avancées restent limitées, déplore aussi le haut commissaire.

En juin, il avait dévoilé les indications préliminaires de la Mission d’établissement des faits dont son bureau a été mandaté sur les violences en janvier et février lors de la prise de Goma par le M23. Celle-ci affirmait que ce groupe a perpétré de possibles crimes de guerre. Mais elle met en cause aussi l’armée congolaise et des milices qui lui sont proches. Les violences ont fait des milliers de victimes. Un million de personnes au total ont été déplacées.