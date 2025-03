Eurovision: Bastian Baker et cie chanteront les titres vainqueurs

Keystone-SDA

Bastian Baker et d'autres chanteurs suisses vont reprendre les titres, qui ont gagné à l'Eurovision dans une émission de la TV alémanique SRF. "ESC Mania" fera monter la fièvre une semaine avant la finale le samedi 17 mai.

(Keystone-ATS) Plusieurs musiciens rejoueront une chanson gagnante de l’Eurovision de 1956 à aujourd’hui, a annoncé la SRF mercredi. Oesch’s die Dritten, le groupe familial et populaire de l’Oberland bernois, les chanteurs Bastian Baker, Seven et Kunz, les chanteuses Sina et Stephanie Heinzmann, ainsi que la rappeuse Gigi reprendront les morceaux.

Les artistes auront pour mission d’interpréter les chansons gagnantes « de manière à enthousiasmer le million de spectateurs de l’Eurovision d’aujourd’hui », peut-on lire dans le communiqué. La Haut-Valaisanne Stefanie Heinzman reprendra par exemple la chanson « Rise like a Phoenix », avec laquelle Conchita Wurst s’est imposée pour l’Autriche en 2014.

Luca Hänni et Francine Jordi, qui ont représenté la Suisse à l’Eurovision, viendront également à l’émission raconter des anecdotes. Sans oublier la musicienne fribourgeoise Zoë Më, qui viendra chanter « Voyage », dans une version acoustique.

L’émission, qui marquera le début de la semaine de l’eurovision, sera présentée par l’animateur alémanique Sven Epiney.